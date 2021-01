Empresa Avigrupo entierra pollos en estado de descomposición en terrenos de Otumba

Otumba, Méx., 19 de enero del 2021.- Habitantes del poblado de San Marcos Tlaxuchilco alertaron a las autoridades de la secretaría de Ecología estatal y a la Propaem (Procuraduría de Protección al Ambiente) para que acudan a efectuar una supervisión al predio denominado ’Las Navajas’, en donde desde hace varios meses la empresa Avigrupo dedicada a la producción y comercialización de pollo vivo, envía camiones que entierran aves muertas en este lugar.



Los pobladores de San Marcos Tlaxuchilco denunciaron que apenas este lunes los trabajadores de la referida empresa acudieron al sitio mencionado para depositar a los pollos que entierran en una franja del terreno y a los que solo cubren con tierra, esto sin ninguna protección para evitar la contaminación de los mantos acuíferos.



Advirtieron que ayer retuvieron a los empleados de Avigrupo, pues desde que iniciaron el tiradero de los pollos en este sitio, no les han mostrado los permisos que dicen tener por parte de las autoridades estatales y municipales, como el de impacto ambiental que otorga el gobierno estatal y el visto bueno del ayuntamiento.



Por ello, solicitaron a las autoridades de la Propaem que acudan al predio ’Las Navajas’ que es propiedad del ex alcalde, Juan Orlando López Olvera, quien durante la administración que encabezó en el trienio 2009-2012, ordenó que la basura que generan los habitantes de Otumba se depositara en su terreno, por lo que la contaminación que ya debe existir en esta región ya es preocupante.



Los vecinos dijeron que representantes de Avigrupo que acudieron ayer a la cabecera municipal en donde se congregaron los habitantes molestos por el tiradero de pollo muerto, se comprometieron a que en próximos días acudirán a presentar los permisos que tienen para realizar esta actividad.



Por su parte, funcionarios del gobierno municipal informaron que a ellos no se les ha mostrado ningún permiso del gobierno estatal que es el de la licencia de impacto ambiental, por lo que ellos no han otorgado ningún visto bueno.



Los colonos de San Marcos manifestaron que otro problema que ha provocado el tiradero de las aves, es que varios perros que se meten al terreno y desentierran a los plumíferos para alimentarse se han enfermado, por lo que sospechan que se trata de pollos que murieron por alguna plaga que debe haber en las granjas donde los crían.



’Lo correcto sería que si esto está ocurriendo, la empresa Avigrupo contratara los servicios de una empresa que cuente con el equipo adecuado para incinerar a las aves muertas, claro que eso tiene un costo más alto, por lo que seguramente los dueños en estos momentos no quieren invertir’, mencionó uno de los habitantes que cuenta con un criadero de gallos en su domicilio.



Milenio Estado de México buscó la versión de los representantes de la empresa Avigrupo al número que aparece en internet, y la telefonista dijo que sobre ese tema no había nadie que proporcionara información.