Empresa corrupta de Hidalgo sigue dando de qué hablar en Salamanca

El gobierno municipal de Salamanca lanza una convocatoria para la compra de una camioneta blindada que anteriormente había arrendado, siendo Jaqueline Romero Vázquez, empleada de ‘Soluciones Móviles Hidalgo’ la única que cubría las especificaciones técnicas de la unidad.



Anteriormente, la alcaldesa Beatriz Hernández Cruz no entregó documentación adicional a la Auditoría Superior del Estado (ASEG), tras detectarse irregularidades por 43 millones de pesos por la adquisición de 22 mil luminarias y la renta de una camioneta blindada de la misma empresa hidalguense ‘Soluciones Móviles Hidalgo’.



Esto, trascendió en la sesión del Comité de Contrataciones Públicas, donde se dio la presentación de tres posibles proveedores: Chevrolet Del Parque y Autos ECA, dos que no cumplen con las especificaciones técnicas y económicas de la unidad que impuso la Administración Municipal, con excepción de Jaqueline Romero, cuyo nombre salió a la luz hace un año, pues fue la persona con quien firmaron un contrato de arrendamiento de la camioneta Suburban por un monto que ascendió a un millón, 496 mil 400 pesos.



’Las tres empresas inscritas fueron Chevrolet Del Parque; está también la persona física, Jaqueline Romero Vázquez y Autos ECA, son las tres que presentaron; ECA y Chevrolet Del Parque no tienen la existencia del producto que solicitó y solamente Jacqueline Romero Vázquez es la que cuenta con el producto que se tiene que ofrecer, en este caso que requiere el Municipio’ señaló el regidor panista, Víctor Hugo Rueda Olmos.



Señaló que se trata de una licitación dirigida, en la que es evidente que la arrendataria de la camioneta es Romero Vázquez.



’Hay una investigación por parte de la ASEG (Auditoria Superior del Estado de Guanajuato) derivado de presuntas irregularidades en la compra de la misma y que ofrece en este caso el servicio, en mi perspectiva es una licitación dirigida, en la cual también hay que evidenciarlo y decirlo como tal en la que se despilfarraron recursos por parte del Municipio toda vez que si se hubiera adquirido desde un inicio no se estaría pagando una renta que en lo que van hacer los tres años muy probablemente esto se va traducir en que la compramos dos veces’, informó el regidor.



El edil panista dijo que la compra fue con otros objetivos que no atiende a la racionalidad en el gasto público y el manejo eficaz del presupuesto municipal.



Cabe destacar que, en la primera convocatoria, Jaqueline Romero no salió como posible ofertante, pero si, un lote de automóviles del Estado de Hidalgo, que cabe destacar era el único proveedor que cumplía con las especificaciones y expectativas de compra.



Rueda Olmos dijo que, en la tercera convocatoria, se puede realizar la asignación directa.



’Ellos querían agotar este procedimiento con estas dos fases para que no habiendo y se declarara desierta en dos ocasiones, ellos hacen una adjudicación directa. Es algo premeditado’, mencionó Rueda Olmos; puntualizó



Agregó que este proceso evidenció un acto irresponsable, pues algo que se pudo haber adquirido desde un inicio, se hubiera reflejado en el ahorro de caso dos millones de pesos.



El regidor dijo que el contrato de arrendamiento de la camioneta venció hasta diciembre, pero no hay claridad en la información que señale bajo qué condiciones, la funcionaria sigue trasladándose en la misma unidad.



’No se tiene claro si se hizo otro contrato o cual fue la manera en que se le ha estado pagando a esta empresa, no se ha dado a conocer por parte de la dependencia, pero esto al final tiene que aclararse , de qué manera se le estuvo pagando, si se modificó o se amplió el periodo, pero la realidad es que los recursos se han aplicado de una forma irresponsable y eso no lo merecen los ciudadanos de Salamanca’, concluyó.



El área de comunicación del organismo dio a conocer que una vez concluida la investigación, podrán proceder a interponer las denuncias penales correspondientes ante la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción contra quien resulte responsable de las irregularidades.Laura Villafaña | ZONA FRANCA