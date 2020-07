Empresa de hijo de Bartlett es inhabilitada y sancionada con más de 2 millones

La Secretaría de la Función Pública (SFP) informó que ha sido inhabilitada la empresa Cyber Robotics Solutions S.A. de C.V, perteneciente a León Bartlett Álvarez, hijo de Manuel Bartlett, director de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), tras detectar irregularidades en la venta de ventiladores a la delegación del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) de Hidalgo.



Esa empresa vendió en 31 millones de pesos 20 ventiladores a la delegación del IMSS, por lo que cada equipo tuvo un costo de un millón 550 mil pesos, precio muy elevado y ’fuera del rango del mercado’, según la dependencia.



Lo anterior se publicó este lunes 6 de julio en el Diario Oficial de la Federación y las sanciones impuestas a la compañía son por 24 y 37 meses, además de dos multas que suman más de 2 millones de pesos.



Asimismo, suspendió a cuatro servidores públicos adscritos al Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada del IMSS en Hidalgo por posible complicidad con las acciones irregulares con dicha compañía. Posteriormente, emitirán la resolución y sanciones correspondientes.



En un comunicado de prensa, la dependencia precisó que la empresa proporcionó información falsa sobre la supuesta disponibilidad inmediata de los equipos. ’Los equipos se entregaron tarde, en abierto incumplimiento de las bases de adjudicación, y desmintiendo de nuevo la supuesta urgencia’.



Además, los equipos que se adquirieron no cumplieron con las especificaciones técnicas contratadas y se puntualizó que se entregaron unidades viejas, usadas y en mal estado. De los 20 ventiladores, 11 estaban rotos e inservibles.



La Secretaría de la Función Pública también hizo énfasis en que ha supervisado más de 2,000 procesos de contratación relacionados con la atención de la emergencia sanitaria por coronavirus en el sector salud.



’Continuará con esta revisión escrupulosa para asegurar que la emergencia no sea utilizada como pretexto para encubrir desfalcos al pueblo de México’, añade.



Fue el 17 de abril que adjudicaron de manera directa un contrato por la compra de 20 ventiladores a la Cyber Robotics Solutions, por 31 millones de pesos.



Cada equipo tendría un valor de 1.55 millones de pesos, el precio más alto ofertado en el mercado desde que comenzó la emergencia sanitaria por COVID-19, de acuerdo con una investigación realizada por Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad.



El día en que le es asignado el contrato a la compañía de León Bartlett , el IMSS Hidalgo pagó 880,000 pesos a Conduit Life, por un ventilador con características similares, pero importado de Eslovaquia.



Para el mes de mayo se dio a conocer que los ventiladores que se habían adquirido no cumplían con las características acordadas y el IMSS levantó una acta de rechazo para devolver los 20 equipos.



El IMSS informó que su dependencia en Hidalgo detectó en una revisión física, el pasado 8 de mayo, que los aparatos no cumplían con los requerimientos funcionales acordados, como pantallas táctiles.



Cada equipo debía contar con pantalla táctil a color que muestra gráficas, datos numéricos, alarmas priorizadas en tiempo real y los diferentes modos ventilatorios seleccionados para un tratamiento adecuado.



La SFP indicó que ante las denuncias contra esta empresa actuaron de inmediato y como resultado de una visita de verificación realizada el pasado 7 de mayo de 2020, el IMSS se vio obligado a devolver los equipos al proveedor.INFOBAE