Empresario se adueña de parque público de Ecatepec y amenaza a alcalde

Ecatepec, Méx., a 17 de enero del 2021.- Un empresario se ostentó como dueño de un parque público donde el gobierno de Ecatepec instaló un centro de apoyo del programa ’Un Respiro por Ecatepec’ que brinda oxígeno de manera gratuita a personas contagiadas de Covid-19.



Con este son varios casos de espacios públicos que particulares se han apropiado por una posible red de corrupción, en la que habrían participado ex funcionarios de Ecatepec, la cual es investigada por el actual gobierno municipal.



Tras la apertura de un centro de apoyo del programa ’Un Respiro por Ecatepec’ en el parque La Pirámide en la colonia Ciudad Azteca, en el lugar se presentó el representante legal de un empresario de nombre Arturo Reyna Flores, dueño de una escuela particular con razón social ’Instituto Cultural Renacimiento, quien aseguró contar con escrituras del lugar.



El representante legal incluso amenazó con denunciar penalmente al presidente municipal Fernando Vilchis Contreras por haber instalado el centro de apoyo a enfermos de Covid-19 en la propiedad.





El pasado 13 de enero el alcalde puso en marcha el programa ’Un Respiro para Ecatepec’, que consiste en prestar, intercambiar y rellenar tanques de oxígeno en apoyo a habitantes del municipio enfermos de Covid-19 que requieren utilizar dicho gas medicinal.



Fueron instalados dos centros de apoyo del programa, uno en el parque La Pirámide de Ciudad Azteca y otro en el estacionamiento de la plaza comercial Gran Patio Ecatepec, en Venta de Carpio.



El parque La Pirámide de Ciudad Azteca se trata de una donación realizada en 1979 al gobierno municipal por la empresa fraccionadora de esta comunidad, como lo demuestran documentos en poder del gobierno municipal.



Vecinos de la comunidad informaron que desde hace más de 10 años, Arturo Reyna Flores, apoyado en su momento por ex funcionarios priistas de Ecatepec, pretende apoderarse del parque público, donde está instalado el centro de apoyo del programa ’Un Respiro para Ecatepec’.



Reyna Flores, propietario del ’Instituto Cultural Renacimiento’, escuela privada ubicada a un costado del parque.





El espacio público está incluido en el ’Acta de recepción y entrega de las obras, servicios y áreas de donación del fraccionamiento Ciudad Azteca secciones 1 y 2’, lo que demuestra que se trata de un terreno donado al gobierno municipal.



Dicha acta está fechada el 17 de abril de 1979 y fue firmada por Sofía Serna de Ibarra, delegada de Obras Públicas en Ecatepec de la Dirección de Comunicaciones y Obras Públicas del Estado de México; el entonces presidente municipal Bernardo Sánchez Robles, y por parte de la empresa fraccionadora Manuel Aldasoro Brassetti.



’El detalle de las áreas de donación, que corresponden a la zona de entrega, se señalan en el plano que como anexo número uno, forma parte de este documento, haciendo notar que el total de metros cuadrados del área donada, son doscientos cincuenta y seis mil trescientos sesenta y cinco metros cuadrados con 38 decímetros cuadrados’, establece el documento.



El predio reclamado por el particular está marcado con el número 401 en el citado plano anexo y fue entregado a las autoridades de Ecatepec por la empresa fraccionadora, con intervención de instancias estatales.



El gobierno de Ecatepec realizará la defensa legal del citado predio, el cual pertenece a la comunidad y no a particulares, además de que reitera su denuncia pública de que varios terrenos municipales actualmente están en poder de particulares e incluso en muchos casos fueron escriturados por medio de actos de corrupción, lo que es investigado.





En septiembre del 2019 el gobierno de Ecatepec denunció la presunta red de corrupción a través de la cual terrenos municipales fueron transferidos ilegalmente a particulares por parte de ex funcionarios, como fue el caso de un predio de 11 mil metros cuadrado donado para construir la base de la Guardia Nacional en el municipio.