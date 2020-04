Empresario vende tamales para poder pagarles a sus empleados

www.guerrerohabla.com



Guadalajara, Jalisco. 19 Abril 2020.-Un empresario hotelero de Guadalajara comenzó a vender tamales para pagar la nómina de sus empleados ante el cierre de establecimientos por la epidemia de COVID-19.

Se trata de Felipe Ríos, quien es director general del Hotel Fénix, fundado en 1912 en el centro de Guadalajara. Asimismo, es dueño fundador del restaurante La Tía Paz, empresa con la que se está centrando en vender tamales durante la cuarentena por COVID-19.

"No sólo nos afecta pertenecer al Sector Turístico, sino que además somos una empresa mediana. Eso significa, por una parte, que no seremos receptores de los apoyos que se han anunciado hasta el momento por el gobierno federal. Y, por otra, que somos una empresa que no es lo suficientemente grande para sobrevivir a una situación como la actual (de COVID-19). Ahora mismo, la principal urgencia que nos ocupa es pagar la nómina’, explica Ríos en un video compartido en YouTube.

Y es que, en total, el Hotel Fénix tiene 80 empleados o artistas de la Hospitalidad. De acuerdo con Ríos, ellos representan el sustento de unas 400 personas. Por eso, el empresario lanzó la iniciativa ’Pon tu corazón en un tamal’, en la que venderá a 180 pesos la docena de tamales en Guadalajara.