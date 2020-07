Empresario y regidor taxqueños acusan de atentado al alcalde Marcos Efrén Parra

El excandidato a alcalde por el Partido Nueva Alianza en este municipio, Mario Figueroa Mundo, y el regidor por el mismo partido, José Luis Ortega Fuentes, responsabilizaron al alcalde panista Marcos Efrén Parra Gómez del ataque a balazos ocurrido la noche de este miércoles, donde un trabajador del primero resultó gravemente herido.



En conferencia de prensa realizada la mañana de este jueves, Figueroa Mundo afirmó que el ataque armado estaba planeado en su contra y participaron los agentes de Tránsito Municipal, quienes lo obligaron a mover su camioneta de un punto a otro, para dar lugar al ataque.



Detalló que como suele hacerlo, estacionó su camioneta en las afueras de la iglesia del barrio de San Miguel, sobre la calle Morelos, a la espera de que le trajeran algunos implementos de trabajo y alimentos para llevarlos a su rancho, cuando extrañamente un par de agentes le dijo que harían labores en ese punto, por lo que le pidieron que se moviera hacia las oficinas de Telmex.



Continuó diciendo que su acompañante, trabajador de su rancho, fue quien llevó la camioneta hasta el punto indicado, y en eso sucedió el atentado.



Por estos hechos, el también empresario dijo que responsabilizaba directamente al presidente municipal, ’él será culpable de todo lo que me pase a mí, a mis familiares y a mi equipo de trabajo’.



Indicó que el alcalde panista siempre ha buscado perjudicarlo económicamente, al hacerle competencia con la venta de huevo, apoyado por un par de empresarios, de quienes se reservó sus nombres, pero dijo que legalmente sí procederá contra todos ellos.



Dijo estar cierto de que el alcalde y otras personas traman asesinarlo, además, porque ha sido el único que señala las arbitrariedades en el Ayuntamiento. ’Por eso hago un enérgico llamado a las autoridades para que investiguen y a la ciudadanía para que estén atentos, porque Mario Figueroa no tiene enemigos, nunca había tenido amenazas; este atentado es en respuesta a que mi exigencia de transparencia en el Ayuntamiento’.



Ante la pregunta de un reportero, descartó tajantemente que se haya tratado de un intento de robo del vehículo: ’Fue un atentado en contra mía’.



Al tomar la palabra el regidor José Luis Ortega, explicó que la persona herida está estable, aunque recibió un disparo en el rostro. ’La libró sólo porque al agresor se le encasquilló su pistola’, lo que le dio tiempo a la víctima para refugiarse en las instalaciones del Seguro Social.



’Esto no es coincidencia, es un hecho premeditado, con alevosía, porque obligaron a Mario a moverse de un lugar para dirigirse a otro, a un costado de Telmex, donde estaba preparado el pistolero’, fustigó el regidor.



No descartó que también hayan pretendido eliminarlo a él, porque ’desde que inició este trienio denunciamos púbicamente las anomalías y arbitrariedades, la falta de transparencia en el Ayuntamiento. El mismo alcalde me dijo una vez en la cancha del Sutcobach: ‘¿Quieres guerrita?, no la vas a aguantar’.



Insistió en que el responsable directo de este fallido atentado es el alcalde del PAN, e hizo un llamado al gobernador y demás autoridades para que investiguen y les brinden medidas cautelares, ’porque no es posible que se atente contra la vida de un empresario de trabajo, respetado por los taxqueños; no es posible que se atenta contra la vida de quienes nos atrevemos a denunciar la corrupción, a decir la verdad’.



También destacó que no es coincidencia que el ataque se haya suscitado un día después de que el regidor realizó denuncias sobre corrupción por parte de la directora de Desarrollo Social, Brenda Martínez, quien -afirmó- está entregando despensas con fines electorales’.