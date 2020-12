Empresarios de la FENACO de Acapulco se adhieren al proyecto social de Víctor Aguirre

Empresarios agremiados a la Federación de Cámaras de Comercio, Servicio y Turismo (FECANACO) que preside Alejandro Martínez Sídney se adhirieron al proyecto político y social del regidor con licencia, Víctor Aguirre Alcaide, al contar con propuestas que generan desarrollo, equilibrio y estabilidad en el puerto turístico.



’Este sector (empresarial) que produce, está vivo. Se tienen que generar las condiciones por la administración pública municipal, ya no separada y alejada de este sector productivo, tendrá que ser cercana para dar condiciones económicas’, aseguró, Víctor Aguirre Alcaide, el edil con licencia, durante una conferencia de prensa de este martes.



Indicó que el garantizar confianza al sector del comercio, productivo y empresarial con el Gobierno Municipal, responderá a condicionar resultados con la aplicación de los impuestos en servicios públicos, alumbrado público, seguridad y pavimentación.



’Nosotros al no ver este sector (empresarial) los afectaría financieramente con impuestos altos, que no ayudan al desarrollo y ni la propia confianza del sector productivo’, expresó al ex funcionario municipal.



Manifestó que se deben de generar las condiciones apropiadas e idóneas, para permitir que los sectores económicos y empresariales de la ciudad turística. tengan acceso a alternativa, para así generar productividad y desarrollo en sus establecimientos comerciales.



Añadió que, a través de la administración pública en el municipio, se generará ’el puente de comunicación, confianza y desarrollo’ que tendrá que formar la sociedad en general de Acapulco.



Por su parte, el presidente de la Federación de Cámaras de Comercio, Servicio y Turismo (FECANACO) Alejandro Martínez Sídney celebró su adhesión al proyecto de Aguirre Alcaide, al señalar que ’incorporarse con Víctor Aguirre es ver en él, una punta de lanza y bandera, que muchos empresarios lo vamos arropar y lograr construir un mejor Acapulco para darle mejores condiciones’.



Martínez dijo que ’no tiene duda que (Víctor Aguirre Alcaide) como candidato a la presidencia municipal de Acapulco, ganará, me sumó y nos sumamos a su proyecto político, para evitar que nos gobierne las improvisaciones y ocurrencias, como lo esta haciendo el actual gobierno municipal de Morena’.



El regidor estuvo acompañado del presidente de la Federación de Cámaras de Comercio, Servicio y Turismo (FECANACO) Alejandro Martínez Sídney; la diputada local con licencia, Dimna Salgado Apátiga; Juan Manuel Estrada Gastell, vicepresidente de la Cámara de Comercio, Servicio y Turismo; Álvaro Soriano Ríos, representante de la Unión de Bares, Centros Nocturnos y Discotecas; integrantes cooperativas del Paseo del Pescador; Humberto Olivera, tesorero y entre otros.