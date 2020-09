Empresarios de la industria del gas piden ayuda al gobernador para abatir distribuidores clandestinas que generan terror entre estos gas Imperial

TOLUCA, MÉX.-La Organización de Pipas, Portatileros, de Gas LP y Transporte en General (AGUM), que opera en el Estado de México que lidera Joel Díaz, anunciaron una serie de protestas frente al Palacio Municipal y estatal , ante la indiferencia y complicidad del alcalde de Toluca, Juan Rodolfo Sánchez Gómez, así como del propio coordinador de protección civil de aquella entidad, Luis Felipe Puente.





La AGUM, asegura que ambos funcionarios han hecho caso omiso de las diversas denuncias que han realizado y documentado sobre la instalación de las llamadas gaseras clandestinas en aquella entidad, la organización asegura que durante la pandemia se han establecido poco más de 150 estaciones de gas que se han instalado de manera ilegal, sin los permisos correspondientes, ni las medidas mínimas de seguridad, lo que a decir del activista, solo se entiende con la ’corrupción’.





De las gaseras que se instalaron de manera ilegal, destacan al menos 10 en Toluca, de la empresa Gas Imperial, los inconformes aseguran que han documentado que dicho consorcio cuenta con el apoyo de autoridades municipales de Toluca para establecerse sin ningún permiso con la finalidad de establecer un monopolio en el mismo Ayuntamiento.





Denuncian también que el grupo, Gas Imperial, por conducto de uno de sus gerentes, Ramon Miranda, ’amedrenta y manda golpear’ a cualquier distribuidor de la zona que le haga competencia ya que cuenta con un grupo de choque a quien las autoridades ya identificó como, ’Los Dionysios’, se conforman por al menos 50 presuntos delincuentes muy violentos que circulan armados, ’vigilando’ las rutas de la venta de gas, quien no pertenece al Grupo Imperial, son golpeados y corridos de las colonias donde deben surtir el energético.





’Solicitamos la intervención del gobernador, Alfredo del Mazo, ya hemos pedido que el Procurador investigue los hechos antes que una tragedia de grandes magnitudes se registre en Toluca. Esa gente es peligrosa, golpean a los empleados y por eso ya no quieren trabajar con nosotros y los que la hacen -con razón- ya dijeron que se van a defender, entonces eso puede ser muy riesgoso’.





’No solo eso, Gas Imperial, rompe con todas las normas de seguridad, se instala frente a escuelas, frente a otras gaseras, junto a unidades habitacionales, es decir, violan toda reglamentación mínima de seguridad; eso solo lo entendemos con corrupción y sobornos que posiblemente recibe el alcalde de Toluca o el de Protección Civil, de otra manera y legalmente, simplemente no se podrían instalar’, comentó Emilio Arriaga, administrador de una gasera legalmente establecida, afectada en días pasados por los ’Dionysios’.





Los afectados documentaron que de momento, las gaseras de Grupo Imperial instadlas de manera ilegal se encuentran en; el Boulevard Aeropuerto y San José Guadalupe en la colonia San Nicolás Tolentino, la otra sobre la calle Miguel Hidalgo de la colonia San Marcos Yachihuacalteoec, a 450 metros del Sindicato de Maestros, una más sobre la calle primera privada de Independencia y calle independencia de la colonia Calixtlahuaca, a 300 metros de la secundaria 157, hermanos Flores Magón



Y una más está operando ya sobre la calle Fidel Negrete en la colonia San Buenaventura, a 50 metros de otra estación de gas, hecho que rompe toda reglas establecidas de seguridad.