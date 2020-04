Empresarios demanda acciones urgentes

+Destino compartido en el mundo ante COV ID 19

+Trabajadores de primera línea corren riesgo: CSI



El Consejo Coordinador Empresarial manifestó que reconoce al Gobierno Federal y a las entidades federativas que han establecido ya diversas medidas enfocadas en controlar los riesgos a la salud de los mexicanos. La ’cuarentena’ exigida a los ciudadanos, sin embargo, tendrá como consecuencia la afectación en la generación de ingresos necesarios para la operación de las empresas, señala.



Dijo que adicionalmente, los contribuyentes han estado enfrentando serias dificultades en los días recientes en su interacción con los sistemas informáticos del Servicio de Administración Tributaria (SAT), los cuales han resultado ser insuficientes para propiciar la presentación de las declaraciones anuales en tiempo.

El Consejo Coordinador Empresarial no pide ningún tipo de reducción en los impuestos, pero sí solicita urgentemente al Gobierno de México la emisión de un Decreto a través del cual se otorguen las siguientes medidas durante el período que dure la epidemia COVID-19 en México:

1) Diferir de inmediato la presentación de la declaración del ejercicio de 2019 tanto de personas físicas como de personas morales durante 6 meses, o permitir enterar el impuesto que resulte en la misma en 12 parcialidades actualizadas, sin recargos.

2) Permitir la disminución automática de todos los pagos provisionales del ejercicio de 2020.

3) Permitir el pago de impuestos hasta en 12 parcialidades.

4) Establecer un procedimiento expedito para agilizar la devolución de los saldos a favor de IVA aplicable durante todo el ejercicio de 2020.

5) Permitir temporalmente que los contribuyentes puedan compensar de manera universal de saldos a su favor durante todo el ejercicio de 2020.

Con estas medidas se permitirá que las empresas puedan contar con un mínimo de liquidez necesaria, con la finalidad de preservar las fuentes de empleo.

La Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE), de la cual nuestro país es miembro, ha recomendado una serie de medidas emergentes de carácter fiscal a los gobiernos cuya finalidad es poder evitar que se profundice una crisis económica.

Entre ellas están: i) el diferimiento o la condonación de pagos de impuestos, ii) la eliminación de pagos anticipados a cuenta del impuesto final o en su caso el poder ajustarlos a la realidad que están viviendo las empresas con esta crisis, iii) simplificación y celeridad en los procesos para obtener devoluciones de IVA, iv) diferimiento de pagos de impuesto y derechos a la importación de mercancías, v) diferimiento de pagos de cuotas en materia de seguridad social respecto de sus trabajadores, entre otras.

Para el paquete fiscal 2020, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y el Servicio de Administración Tributaria han seguido puntualmente diversas recomendaciones de la OCDE para fortalecer las finanzas públicas y disuadir la evasión fiscal. Por ello, consideramos que ahora deberían seguir las recomendaciones de dicho organismo para aliviar la situación financiera de los contribuyentes….

LA COMUNIUCAD INTERNACIONAL CON UN DESTINO COMPARTIDO

El Club Primera Plana, en su calidad de Socio Fundador de la Plataforma de Cooperación de Periodistas de la Franja y la Ruta, creada eficazmente y con gran sentido de solidaridad y cooperación, por la Asociación Nacional de Periodistas de China, recibió la presente misiva, que por su profundo contenido, la hacemos llegar al público en general, puesto que contiene un enorme sentido humano y de solidaridad hacia todos las naciones que enfrentamos el flagelo del Coronavirus COVID-19:

Conjuntos: La Iniciativa de la Plataforma de Cooperación de Periodistas de ’la Franja y la Ruta’

Desde que estalló la epidemia del coronavirus COVID-19, todos los países del mundo se han ayudado recíprocamente para combatir en conjunto al virus mortal.

Esta lucha contra la epidemia nos hizo sentir de primera mano que la sociedad humana es una comunidad estrechamente vinculada y con un destino compartido.

Para hacer frente al desafío global, los países deben trabajar juntos y ayudarse entre sí para superar las dificultades de la época.

Al brotar el coronavirus, China notificó inmediatamente a la comunidad internacional las informaciones de la epidemia, compartió con ella la secuencia del gen viral, introdujo las experiencias de combatir el virus mortal y brindó a su alcance asistencias de manera activa a los países con epidemias graves.

Los esfuerzos y logros de China han ganado tiempo valioso y han hecho importantes contribuciones a combatir la epidemia mundial. La lucha de China contra la epidemia constituye una parte importante de la lucha global de prevención y control del COVID-19. Apoyamos y apreciamos todos los esfuerzos que ha hecho China.

Por el momento, el coronavirus todavía se está extendiendo en muchos países y ha contado con las características de una pandemia mundial. Estamos profundamente preocupados por la grave situación que enfrentan los países en cuestión.

Empatizamos con los sufrimientos de estos países y pueblos, y estamos profundamente preocupados por la salud física y mental de los periodistas, quienes están trabajando de primera línea en informar sobre la epidemia.

Extendemos nuestros condolencias y respeto a los periodistas de todos los países, y abogamos por que las organizaciones de periodistas del mundo tomen medidas para proteger eficazmente la salud física y mental y los derechos e intereses legales de ellos, y poder brindarles condiciones acomodadas para su trabajo normal.

Los medios de comunicación son un canal importante para que los humanos fortalezcanla comunicación y mejoren el entendimiento.

Podemos observar que la mayoría de los medios de comunicación en el mundo han jugado un papel activo e importante en la comunicación de información, unión de las personas y el combate contra la epidemia. Sin embargo, también existen algunos medios que ignoran los hechos, difunden rumores e incluso difaman los ataques y estigmatizan a otros países, que como consecuencia, causan efectos negativos.

Frente al desastre, lo que es más terrible que el coronavirus se transforma en rumores. En el momento crítico en que todo el mundo está luchando contra la epidemia, instamos a las organizaciones miembro y los socios a fortalecer la unidad, comunicarse estrechamente y guiar a los medios de comunicación y periodistas a difundir y amplificar conscientemente las voces objetivas, racionales y científicas.

Nos oponemos resueltamente a prácticas no constructivas como la difusión de informaciones falsas, la producción del pánico, transmisión de contradicciones y acusaciones injustificadas.

Queremos invitar sinceramente a todas las unidades miembro y socios, a través del mecanismo de comunicación de la Plataforma de Cooperación de Periodistas de ’la Franja y la Ruta’, a introducir las medidas positivas y los últimos avances de la lucha de su propio país contra la epidemia a los medios de comunicación de todos los países, y compartir con ellos las historias de combate contra el COVID-19 de los homólogos de prensa enfrentando dificultades y sin miedo al peligro, de esta manera, se reúne conjuntamente las energías positivas para superar la epidemia.

En la comunidad del destino humano, somos las olas del mismo mar, hojas del mismo árbol y flores del mismo jardín. Creemos que a través de esfuerzos conjuntos, ciertamente lograremos la victoria final en la lucha mundial contra la epidemia. Se observará el arco iris después de la tormenta y al pasar el bautismo de sufrimiento, el futuro del mundo seguramente será mejor.

Presídium de la Plataforma de Cooperación de Periodistas de ’la Franja y la Ruta’: All-China Journalists Association Indonesian Journalists Association (PWI) Nigeria Unión of Journalists Russian Unión of Journalists Unión of Journalists of Buenos Aires Unión of Journalists of The Republic of Kazakstán….

TRABAJADORES DE PRIMERA LINEA CORREN ALTO RIESGO

Esta pandemia ha situado en primer plano mundial la importancia de la sanidad pública y de una protección social universal. Los trabajadores del cuidado y el personal sanitario se han convertido en héroes en primera línea de esta batalla, señala la Central Sindical internacional.

’Reconocemos asimismo la dedicación y los riesgos en los que incurren todos aquellos que trabajan en las cadenas de suministros de productos esenciales, incluyendo en la fabricación de equipos de protección personal, alimentación, transporte, supermercados y servicios vitales. Nuestras vidas dependen también de todos ellos’, dijo.

Los sindicatos se han movilizado por su seguridad pero también reclamando bajas remuneradas por enfermedad, seguridad de empleo e ingresos y la protección social para todos aquellos trabajadores que se arriesgan a perder sus ingresos.

La primera Encuesta Mundial de la CSI sobre el COVID-19 (17-23 de mazo), en la que participaron 109 afiliadas en 86 países, reveló que: 53% de los países intentan contener el virus con medidas de confinamiento, incluyendo el cierre de establecimientos escolares y de comercios no esenciales y 50% de los países no tienen sanidad gratuita.

Se destina más dinero a fondos de emergencia para ayudar a las empresas (29% de los países) que a la concesión de bajas por enfermedad a todos los trabajadores (21% de los países).

Cada dos semanas, consultaremos a las afiliadas sobre cómo está afectando la pandemia a su país y a la gente trabajadora. Esto nos aportará datos actualizados sobre el impacto de la crisis sobre los trabajadores.

La página web sobre el COVID-19 en el sitio web de la CSI recopilará toda la información sobre la crisis en los distintos países. Cada semana, la CSI analizará en detalle las respuestas adoptadas por los distintos países que nos hayan hecho llegar, publicando los resultados clave. El primer informe analiza cuáles son los Gobiernos que están dando prioridad a la población, estableciendo las 12 mejores respuestas nacionales.

Utilizando esta información, podemos identificar dónde es necesario presionar colectivamente a los Gobiernos o a la comunidad internacional para que hagan más.

Hemos promovido una coordinación global sobre alivio de la deuda, apoyo financiero y asistencia a los países más pobres a través de instituciones internacionales incluyendo el FMI, el Banco Mundial, el G7 y el G20. Todavía queda mucho por hacer al respecto, viendo el impacto del virus en todas las regiones.

Los riesgos para los trabajadores de la economía informal, para aquellos países con un sistema de sanidad pública débil, así como el impacto del receso económico sobre los trabajadores de las cadenas de suministro, tendrán consecuencias catastróficas para las vidas de la gente trabajadora.

La Jornada Mundial de Conmemoración, el 28 de abril se centrará en el COVID-19 y los riesgos que corren los trabajadores en primera línea, con la demanda absoluta de que se reconozca la sanidad en el trabajo como una norma fundamental de la OIT - ¡Alto a la pandemia en el trabajo!

El 1 de mayo reclamaremos empleo, ingresos y protección social universal, como un piso mínimo del Nuevo Contrato Social. Esto representa ahora un test global –financiará el mundo una protección social para todos– como elemento clave para controlar la pandemia mundial….

