Empresarios deudores

El presidente Andrés Manuel López Obrador pidió al presidente del Consejo Coordinador Empresarial, Carlos Salazar Lomelín –el que acusó al tabasqueño de cerrar la puerta al diálogo- intervenir para que grandes empresarios paguen sus adeudos a la hacienda pública, en momentos difíciles como el presente, en el que se debe dar prioridad a los que menos tienen.

Antes, indicó, verá el asunto legal, si es posible exhibirlos, tomando en cuenta que los asuntos públicos cada vez deben ser más públicos.

Y es que, como todos los grupos de presión, los poderes fácticos del país, ya le tienen tomada la medida al Gobierno o a los gobernantes. En cada crisis, terremoto, tormenta, pandemia o inundaciones, los grandes empresarios poseedores de supuestas organizaciones filantrópicas, de inmediato recurrían a los apoyos oficiales para entregarlos a los damnificados o beneficiarse ellos mismos. Esto ya no ocurrirá así, dice el presidente.

Sabe el tabasqueño de que pie cojean los hombres del poder económico y tiene una amplia lista de deudores (o defraudadores) al fisco. Basta hacerla pública para que saber de dónde han hecho su fortuna y que los coloca entre los hombres más ricos del mundo.

TURBULENCIAS

Diferencias policiacas en Oaxaca

Con su entrega a las autoridades, Juan Vera Carrizal,político priista presunto autor intelectual de la agresión con ácido a la saxafonisrta María Elena Ríos, en septiembre pasado en Huajuapan de León, dejó al descubierto las pugnas entre jefes policiacos y el Fiscal Rubén Vasconcelos Beltrán que sorprendieron al gobernador Alejandro Murat en el sentido de que había sido captura, no entrega, lo que llevó al mandatario oaxaqueño a dar la nota como un triunfo de su gobierno. Más tarde fue desmentido por el mismo cuestionado fiscal, de quien se pide su cabeza, pues no da resultados tangibles en materia de impartición de justicia…El Gobierno Federal ha mostrado ser insensible con la población y busca llevar a cabo sus obras faraónicas, que no son una prioridad para el país. Para asegurar que los recursos sólo se destinen a ayudar a la población afectada por el COVID-19, el PRI plantea las siguientes acciones: 1.- Que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHyCP) y la Tesorería de la Federación firmen un convenio con el Instituto Nacional Electoral (INE) y los partidos políticos aportantes, en el que aseguren que los fondos y recursos que se obtengan se destinen a un fideicomiso. Dicho fideicomiso tendría el propósito de financiar compra de equipo y material para realizar pruebas; abastecer medicinas para la prevención y cura del COVID-19; adquirir equipo e infraestructura médica, como respiradores y unidades de cuidado intensivo; y contratar y capacitar personal médico. 2.- Por cada peso y/o spot que aporten los partidos políticos, la SHyCP hará una contribución paritaria al citado fideicomiso. 3.- El fideicomiso debe ser administrado por la sociedad civil, para asegurar que los recursos se destinen sólo al fin para el cual fueron otorgados. Los integrantes de este fideicomiso serán nombrados por el Consejo General del INE. El PRI sostiene que no se pueden ceder más espacios a la confrontación, a los caprichos personales y a proyectos de obras que bien pueden ser postergadas, cuando millones de mexicanas y mexicanos, en este momento, no saben qué pasará con su salud o con sus ingresos…La opinión pública se pregunta ¿Y el faraónico avión presidencial para que sirve? Pues el Gobierno Fedeeral ha rentado ha Aeroméxico un aparato para ir y venir a China a comprar medicamentos que los mexicanos le vendimos al referido país que ahora nos lo devuelve a precio de oro…

