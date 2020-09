Empresarios participarán en discusión de iniciativa para eliminar DUF

Ecatepec, Méx., a 01 de septiembre de 2020. El diputado Nazario Gutiérrez Martínez anunció que en los próximos días se convocará a mesas de trabajo con cámaras empresariales para discutir y fortalecer la iniciativa que propone desaparecer el Dictamen Único de Factibilidad (DUF) y que pueda ser aprobada en este año, durante el próximo periodo ordinario de sesiones que está por iniciar.



Durante una reunión con la mesa directiva de la Unión Industrial del Estado de México (UNIDEM), acompañado de los diputados Azucena Cisneros Coss y Faustino de la Cruz Pérez, el legislador promovente de la iniciativa recordó que hoy este trámite estatal es ineficiente, frena la inversión en la entidad mexiquense y solo propicia la corrupción.



’La propuesta ha tomado una gran dimensión, vamos a preparar ya la reunión de la comisión legislativa para su análisis y se invitará a todas las cámaras a sumarse a la discusión, estará el sector de hidrocarburos, hoteleros, restaurantes, micro y pequeños comerciantes también’ sostuvo el morenista.



Incluso anunció que este viernes participará en una reunión virtual con los directores de Desarrollo Económico de los 125 Ayuntamientos para escuchar sus inquietudes y aportaciones sobre la iniciativa que busca que sean los gobiernos locales quienes se encarguen de este trámite.



Durante su intervención, Francisco Cuevas Dobarganes, director general de UNIDEM aseguró que hoy obtener el DUF implica hasta dos años en trámites, lo que ha frenado las inversiones y hoy ya es difícil la llegada de empresas transnacionales a la entidad.



’Aunque se ha hecho un esfuerzo en el último año y medio, pensamos que hay muchas cosas de fondo, trabas legales que incluso frenan ya al Estado de México y a la misma autoridad para poder dar el permiso’, abundo el líder empresarial.



Y pidió que se modifiquen los parámetros actuales de licencias, para que Ayuntamientos puedan expedir para proyectos pequeños, que no sea anual y se considere la afirmativa ficta en los casos en que la autoridad no resuelva.



Adicionalmente, UNIDEM pidió se reconsidere la iniciativa que pretende prohibir la comida chatarra para niños y adolescentes pues tendría un impacto severo en el sector industrial y en el empleo, y que se lleve a nivel federal un nuevo planteamiento encaminado a la regulación de fórmulas, mejor etiquetado y acciones para una alimentación saludable.



El diputado Faustino de la Cruz aseveró que esta iniciativa es parte de los cambios estructurales que impulsa la bancada de Morena en la entidad y es solo el inicio de la Reforma del Estado que se construirá mediante una comisión especial que evalúe los entramados legales que hoy frenan el desarrollo.



’Todos los temas en donde ha sido frenado el crecimiento económico no solo en el país, sino en la entidad, tienen que ver con dos lamentables enfermedades sistémicas, que son la impunidad y la corrupción’, reiteró.



Azucena Cisneros reconoció que en este último año legislativo debe acelerarse la aprobación de leyes que ya se están procesando para fortalecer el sistema legal de la entidad en temas como desaparición de personas sancionar compra de votos y uso de programas sociales con fines electorales.



Respecto a la inquietud por la iniciativa para prohibir venta y distribución de comida chatarra a población infantil, los legisladores aseguraron que se evaluará un tema que no se reduzca solo al etiquetado sino con una visión integral que no afecte al sector productivo y considere todos los factores que propician la obesidad.