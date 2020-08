Empresarios piden a Claudia Sheinbaum, crear un programa de salvamento urgente

La titular del Ejecutivo local recordó que vivimos tiempos difíciles a nivel mundial, lo que, sin duda, ha afectado a los ciudadanos, ’por lo que nos preocupa a todos la pérdida de

miles de empleos’.



Dijo estar convencida de que con este trabajo conjunto, ’que aún nos queda por hacer en medio de la pandemia, podemos seguir colaborando para que podamos reactivar la economía de la Ciudad’.

De allí que el nuevo líder de la Coparmex capitalina le ofreció trabajar juntos ’con los recursos, protocolos y experiencia técnica de nuestras empresas a partir de un diálogo constructivo y sincero que coloque en el centro a los trabajadores para recuperar los empleos posibles’, afirmó.

Luego de reconocer la colaboración y altura política que el centro empresarial encontró en el Gobierno local para intentar resolver esta crisis, Zúñiga Salinas recordó que la capital no es una isla.



El presidente nacional de Coparmex, Gustavo de Hoyos, sostuvo que frente a la incertidumbre, ’la mejor forma de superarla es construir una visión de largo plazo’ y celebró la denición del gobierno federal por el Tratado de Libre Comercio (T-MEC).



Covid-19 causa pérdidas de 211 mmdp a negocios



El mantener cerradas sus cortinas durante cuatro mes, a causa de la emergencia sanitaria por Covid-19, provocó pérdidas por 211 mil 165 millones de pesos a los negocios de la Ciudad de México.



Así lo reportó Nathan Poplawsky, presidente de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de la Ciudad de México (CANACO CDMX).



’Por esa causa, entre el 23 de marzo y el 20 de julio 2020 se registró una caída acumulada en ventas de 211 mil 165 millones de pesos, lo que representa una disminución del 76%, comparada con el mismo periodo del año pasado’, explicó.



El líder empresarial dijo que esto ha dado como resultado la pérdida de cientos de miles de empleos en la ciudad -la mayor en todo el país-, y una grave afectación a casi un cuarto de millón de familias capitalinas.

Por ello, agregó, en el tema de la conservación y creación de empleo, la prioridad es apoyar a la MiPymes que se encuentran en un estado crítico.

Reiteró que las MiPymes generan 8 de cada 10 empleo.

’Vemos con preocupación que 35% de las más pequeñas se encuentran en riesgo latente de no volver a levantar sus cortinas’.



MiPymes



Nathan Poplawsky exhortó a las autoridades de la Ciudad de México para que se corrija la estrategia aplicada en el Centro Histórico que está dando la puntilla a miles de MiPymes que ahí se encuentran ubicadas.



Es indispensable, destacó, terminar con la peatonalización de las calles, así como con la apertura escalonada de los negocios que claramente no ha funcionado.



’Claramente se están privilegiando los intereses de los comerciantes informales, quienes son los que han provocado las aglomeraciones por encima del comercio formal, incluso hemos visto que aprovechan el cierre obligado de cortinas de comercios legalmente establecidos, para exhibir ahí sus mercancías’, lamentó.



En tanto, él e integrantes del organismo empresarial reconocieron el esfuerzo del Gobierno de la Ciudad de México para llevar a cabo una reapertura ordenada de la actividad económica de nuestra ciudad.



’Contará con nuestro apoyo para llevarlo a cabo de la mejor manera posible en beneficio de todos’, agregó