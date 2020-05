Empresarios podrán solicitar reinicio de labores: AMLO

« Notimex »



México, 18 May (Notimex).- El presidente Andrés Manuel López Obrador informó que a partir de hoy habrá una oficina de atención a empresarios de los sectores de la construcción, minería y automotriz para que soliciten la aprobación de las autoridades sanitarias para reiniciar labores.



El mandatario federal detalló que esta oficina estará a cargo de las secretarias de Economía y de Salud, que emitirán los lineamientos y protocolos sanitarios que se deben observar para la reapertura.



Los empresarios de los sectores referidos que estén interesados en reiniciar sus actividades tendrán que contestar un cuestionario de unas 60 preguntas para determinar la viabilidad de sus operaciones, abundó.



En un mensaje desde Palacio Nacional, el Ejecutivo federal definió que se otorgarán los permisos privilegiando la seguridad sanitaria de los empleados y sin mayores trabas burocráticas.



Apuntó que el gobierno no establecerá planes de inspección a dichas empresas que se reincorporen a las actividades, ya que se dará plena confianza en que obedecerán los protocolos sanitarios.



"Se les va a ir dando el permiso, autorización, con protocolos, es decir, no puede volverse a tener a todos los trabajadores, hay que cuidar los foros, hay que cuidar la entrada, la salida de los trabajadores, tienen que tomarse la temperatura, en fin, se tiene que cuidar a los trabajadores", planteó López Obrador.



"Se les va a dar la confianza, no vamos a establecer trámites; es a través de la confianza, por sorteo se van a aplicar inspecciones para verificar a las empresas", adelantó.



"Hay que ir pensando en abrirnos"



Como parte de la nueva normalidad, el presidente López Obrador manifestó la necesidad de que la población se aliste para la reapertura económica, social y cultural, respetando las disposiciones sanitarias.



En ese sentido, llamó a gobernadores, presidentes municipales, maestros y sociedad en general a apoyar y generar consensos que permitan la reanudación de actividades sin mayores contratiempos.



"Vamos a abrir pero con cuidado, le pido a todas las autoridades locales, los gobernadores, los presidentes municipales, a las autoridades de usos y costumbres que nos ayuden para que nos cuidemos.



"Hay que hablar con los maestros, hay que empezar con acuerdos, tiene que haber consenso, nada por la fuerza, todo por la razón y el derecho, cuidándonos, pero sí ir pensando en abrir porque tenemos que reiniciar en cabalidad la vida productiva, la vida económica, la vida social, la vida cultural de nuestro país, el regreso a la nueva normalidad", consideró el presidente de la República.



Mañana, el gobierno federal tiene pensado reactivar actividades económicas u sociales en 324 municipios del país que no han registrado casos de COVID-19.



El presidente López Obrador destacó que unos mil municipios de los dos mil 463 que existen en México no tienen problemas por la pandemia, por lo que se propicia su incorporación a las actividades productivas con los protocolos sanitarios que la Secretaría de Salud publicará este lunes.