Empresas de CDMX deberán aplicar pruebas de Covid-19 al 5% de sus trabajadores

Ante la nueva normalidad en la Ciudad de México, las empresas deberán cumplir con protocolos y acciones sanitarias, como aplicar la prueba de coronavirus al 5% de sus trabajadores y firmar una carta compromiso sobre el cumplimiento de las lineamientos.



La jefa de Gobierno de la CDMX, Claudia Sheinbaum, informó que las empresas en la capital del país deberán cumplir 10 reglas básicas en cualquier color del semáforo, tales como utilizar equipo de protección, desinfectar espacios comunes y superficies, así como mantener la sana distancia y utilizar ventilación natural.



En conferencia de prensa virtual, insistió que también se deberán colocar señales para indicar flujos de entrada y salida al interior de los inmuebles, establecer horarios y días de trabajo escalonados, facilitar el trabajo remoto a la población vulnerable e instalar filtros sanitarios.



Sheinbaum subrayó que en caso de detectar a una persona con síntomas de Covid-19 se le deberá negar el acceso al lugar y deberá realizar el cuestionario correspondiente por medio del sistema SMS.



Respecto a las empresas con más de 30 trabajadores, la funcionaria apuntó que deberán realizar pruebas de Covid-19 al 5% de sus trabajadores y en caso de detectar un caso positivo se tendrá aislarlo durante 14 días, así como las personas que tuvieron contacto directo con el trabajador.



La titular del Ejecutivo local detalló que las compañías deberán realizar su registro en la página web, donde obtendrán un certificado de cumplimiento de las medidas sanitarias, con lo cual se comprometen a cumplirlas.



’A partir del 15 de junio, las empresas deberán descargar una carta donde se comprometen a cumplir con los lineamientos. Es muy sencillo hacerlo pero es importante que a partir de ahí se conozcan las guías, se sigan y que haya un compromiso de responsabilidad’.



Sobre el costo que tendría realizar reactivos al 5% de sus trabajadores, la jefa de Gobierno señaló que será un gasto que deberán cubrir las empresas, aunque los servicios en los centros salud, del sistema SMS y Locatel no tiene costo.



Si bien la CDMX comenzará una proceso de transición al color naranja desde el 15 de junio, Sheinbaum insistió en que la población deberá continuar con las medidas sanitarias hasta que no haya una vacuna o un medicamento para la enfermedad.



’Al salir usa siempre cubrebocas, guarda una sana distancia de 1.5 metros entre personas, mantén tus manos limpias, no toques la cara, nariz, ojos y boca, y estornuda en el ángulo interno de tu codo’.



Reiteró que si una persona tiene síntomas de una enfermedad respiratoria es imperativo que se quede en casa y envíe un mensaje al 51515 con la palabra covid19 o marcar a Locatel.



Forbes