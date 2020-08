Empresas de UNIDEM mantendrán teletrabajo en labores administrativas

Ecatepec, Méx., a 2 de agosto.-La Unión Industrial del Estado de México (UNIDEM) informó que pese al cambio a semáforo naranja por Covid19, el 45 por ciento de las medianas y grandes empresas, mantendrán opciones de home office en las áreas administrativas, como un mecanismo para prevenir contagios entre empleados, aseguró Francisco Cuevas Dobarganes, director general de la agrupación.



’A nivel nacional, según un estudio de la UNAM, 8 de cada 10 empresas tienen a colaboradores haciendo teletrabajo. En el caso de las empresas agremiadas a la Unión Industrial esta proporción es casi de la mitad, ya que en su mayoría se trata de empresas medianas y grandes, que son las que más recurren a este tipo de trabajos para para seguir operando labores administrativas’, detalló el líder industrial.



Aunque para muchas de UNIDEM el trabajo a distancia ha sido una alternativa para continuar con la productividad, en más del 80 por ciento de los puestos de trabajo no es viable, ya que al tratarse de industrias, los obreros deben realizar trabajos presenciales ya que requieren de la maquinaria e instalaciones para poder realizar sus labores.



’El teletrabajo ha servido para evitar contagios y además, tiene muchos beneficios tanto para las empresas como para las personas, ya que no se pierde tiempo ni dinero asociado con el transporte y la empresa tiene menos gastos relacionados con la presencia en la empresa de sus empleados administrativos’, sostuvo Cuevas.



El líder empresarial estimó que una vez que se supere la pandemia, será alrededor de un 20 por ciento de las industrias las que continuarán con este esquema de trabajo a distancia.



Aunque ya hubo cambios en la legislación laboral, plasmados en el artículo 311 de la Ley Federal del Trabajo, en donde se reconocen los derechos y las obligaciones de los trabajadores en el trabajo a distancia, aún falta que se identifiquen muchos efectos de este tipo de actividades a lo largo del tiempo, esto para conocer sus efectos sicológicos, físicos y de rendimiento, con la idea de realizar un marco jurídico que reconozca todas estas situaciones, las regule y ofrezca tanto a las empresas como a los trabajadores certeza jurídica.



UNIDEM impartió un curso virtual sobre Teletrabajo, impartida por el especialista Ismael Alejo Ferreira, de la Firma Ferreira Consultores para orientar a los socios sobre cómo eficientar este mecanismo de trabajo a distancia.



Ismael Alejo precisó que a nivel internacional solo el 18 por ciento de las empresas pudieron acceder al teletrabajo, por eso la mayoría de las PyMES ya no están funcionando porque no tienen forma de adquirir un servidor, comprar computadoras así como la infraestructura para implementarlo.



Abundó que este mismo año, en septiembre y octubre, deberá aprobarse la regulación del teletrabajo par que se implemente una Norma Oficial Mexicana sobre el espacio y herramientas de trabajo.



Cuevas Dobarganes consideró que faltarán entre 7 a 12 meses para que las actividades laborales puedan regularizarse a los niveles de principios del 2020, mientras no exista una vacuna confiable y se aplique a más del 70 por ciento de la población, por lo que UNIDEM mantendrá actualizados a sus socios sobre la implementación del home office.



’Debemos seguir pensando como poder hacer más actividades a distancia, como regularlas y también como controlarlas para obtener un desempeño aceptable para las empresas’, apuntó.



UNIDEM desde el inicio de la pandemia puso en marcha diversas acciones para proteger a los trabajadores de planta, con las medidas recomendadas por la Secretaría de Salud y el IMSS, además, de escalonar horarios, contratar transporte especial y pagar en diferentes fechas para evitar aglomeraciones en los cajeros bancarios.



A los trabajadores administrativos se les ha protegido con teletrabajo, pero al terminar la pandemia, seguirá siendo una opción viable para las empresas, por las bondades de costo y rendimiento que implica, a ello habrá que agregar las ventajas de tiempo, familiares, ambientales y en la reducción de tráfico.



Sin embargo, el director de UNIDEM consideró que con el teletrabajo muchos otros sectores de la economía se verán afectados, como los espacios de renta de oficinas, estacionamientos, taxistas, restaurantes y negocios de comida rápida y hasta tiendas de ropa y zapatos.



’Aún pasando la pandemia, viviremos en una nueva realidad que implicará el ajuste de márgenes económicos que harán más rentables un puñado de actividades y harán inviables muchas otras en perjuicio del empleo y la recaudación’, señaló Francisco Cuevas.