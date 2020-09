Empresas deudoras ya abonaron al SAT 35.6 mil millones con AMLO

En abril pasado, el presidente Andrés Manuel López Obrador evidenció, en una de sus conferencias mañaneras, que 15 grandes empresas tenían un adeudo con el fisco; al día de hoy, por lo menos 7 de ellas han pagado más de 35.6 mil millones de pesos.



En aquella ocasión, el mandatario aseguró que no sería "tapadera de actos ilegales" y detalló que algunos de estos contribuyentes sí tenían recursos para pagar; sin embargo, decidieron recurrir "al pleito" legal.



’Hay quienes están en la disposición de llegar a arreglos y hay quienes de plano no quieren pagar porque esto era una mala costumbre, no todas desde luego (…) Entonces en esos casos se va a proceder legalmente tanto en la vía civil como en la vía penal de acuerdo con lo que se trate", expresó.



Un mes después de esta conferencia matutina, grandes compañías, consecutivamente, comenzaron con el pago de sus responsabilidades al Servicio de Administración Tributaria.



Walmart, la principal cadena de supermercados en México, dio a conocer en mayo que había pagado 8 mil 79 millones de pesos al SAT para concluir asuntos fiscales sustanciales, que incluía la revisión sobre la operación de venta de la cadena de restaurantes Vips.



Días después, el Fomento Económico Mexicano (Femsa), embotelladora de Coca-Cola, se sumó a esta acción y acordó el pago de 8 mil 790 millones de pesos para finalizar diferencias de interpretación que existían sobre impuestos pagados en el extranjero sin recurrir a instancias judiciales.



En agosto, la empresa tecnológica IBM México informó que llegó a una conciliación con la Secretaría de Hacienda y pagó 669 millones de pesos por la falta fiscal que había cometido. Con ello, dijo, se daban por terminados los procedimientos que estaban abiertos respecto a ejercicios fiscales anteriores.



Luego de estos tres pagos, Andrés Manuel López Obrador presumió que había recuperación en las finanzas nacionales y como ejemplo –afirmó- la recaudación fiscal no cayó porque las grandes empresas comenzaron a pagar sus deudas a Hacienda.



Otra de las grandes empresas que cumplió con sus responsabilidades fiscales fue Grupo Modelo, empresa que elabora y distribuye cerveza bajo las marcas Corona y Victoria. La compañía entregó al SAT, en el mismo mes que IBM México, un pago por aproximadamente 2 mil millones de pesos.



El día de hoy se difundió que BBVA Bancomer acordó pagar 3 mil 200 millones de pesos al SAT y a la vez finalizó los procedimientos que había iniciado, relativos a diversos temas para el pago de impuesto sobre la renta.



También América Móvil, propiedad de Carlos Slim, pagó hace meses 8 mil 290 millones de pesos derivado de los ejercicios fiscales 2016 y 2019. En tanto, la minera Fresnillo dio 4 mil 612 millones de pesos a la autoridad tributaria.EL UNIVERSAL