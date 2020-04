Empresas que ganan en contingencia

Para gran cantidad de empresas e industrias la actual pandemia de coronavirus les ha generado consecuencias totalmente negativas, ya que al suspender sus actividades productivas, cerrar sus negocios y enviar a sus empleados a sus casas registran pérdidas económicas y lo que más desean es superar esta contingencia.



Sin embargo y, como diría Ripley, aunque usted no lo crea, existen negocios que han sabido aprovechar las circunstancias y registran un sensible crecimiento en sus ganancias.



Una de ellas ha sido Netflix, empresa dedicada a la transmisión de series y películas vía internet tanto a televisores como a diferentes dispositivos electrónicos, lo que también se conoce como Streaming, la cual reportó que en el primer trimestre del año registró casi 16 millones de nuevos suscriptores, más del doble de los 7.4 millones que tanto analistas como la misma empresa habían pronosticado.



También calculan que de prolongarse el confinamiento de las personas en sus hogares, se espera que su crecimiento resulte mucho más alto. Todo ello, ha impulsado a que en este trimestre sus acciones crecieron en un tercio para colocarse recientemente en 447 dólares, su máximo histórico, para que su capital se calcule en 190 mil millones de dólares, superando a otras empresas fuertes como Disney, ExxonMobil y Bank of America.



En resumen, este repunte significa que esta Netflix rebasa en más de 65 veces las ganancias estimadas para este año 2020, dos veces más que Disney y tres veces que Apple.



Otro negocio beneficiado es Amazon, dedicado al comercio por vía electrónica, se ha beneficiado con los cierres de las tiendas físicas, por lo cual sus sus ventas globales se han incrementado a 11 mil dólares por segundo y, aún así, busca contratar a 175 mil empleados para atender la demanda adicional. Por ello sus acciones subieron 30% y el valor de la compañía actualmente es de 1.2 millones de millones de dólares.



Si bien Amazon anteriormente ha cometido errores, también han aprendido de ellos y por lo tanto busca superarse. Por ello, el año pasado invirtió i35 mil 900 millones de dólares en tecnología y contenido y, además, utiliza su fondo de reserva financiera para involucrarse en cualquier sector donde considera que puede ganar el dominio del mercado.



Sin duda estos negocios han aprovechado las condiciones de confinamiento de las personas en sus domicilios, pero seguramente también ya se preparan para que cuando acabe la contingencia sanitaria no pierdan todo lo ganado en estos meses.