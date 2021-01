Empresas y gobiernos que adquieran dosis anti-Covid deberán ser de alguna farmacéutica autorizada: AMLO

Por Gregorio Almazán Hernández / REPORTERO

VIERNES, 22, ENERO, 2021, 10:08 hrs.

El presidente Andrés Manuel López Obrador informó que a partir de hoy, las empresas y los gobiernos locales del país tendrán permiso para adquirir la vacuna contra el coronavirus y aplicarla, cumpliendo algunos requisitos.



"He dado instrucciones al secretario de Salud para que hoy mismo se emita un comunicado, estableciendo que cualquier empresa o gobierno local que quiera adquirir vacunas para aplicarlas en México, tiene autorización", dijo en Palacio Nacional.



En su conferencia mañanera, el Presidente de México, explicó que las empresas y gobiernos que la adquieran, deberán anexar en la solicitud el contrato e informar sobre la cantidad de dosis y la farmacéutica.



"Sólo que deben de anexar a la solicitud el contrato de adquisición de las vacunas, la cantidad y la farmacéutica, a todos en general, público y privado.





" Los únicos requisitos es el contrato de que ya adquirieron la vacuna, cuándo va a llegar la vacuna y que sea de una farmacéutica autorizada, por ejemplo Pfizer, AstraZeneca, las que ya están autorizadas que se están aplicando en el mundo o que están por autorizarse en México", agregó.



Destacó que también deberán informar dónde las van a aplicar, con la finalidad de que no haya duplicidades con el plan nacional de vacunación.



"Si desean participar en el plan de vacunación, son bienvenidos, se les agradece de manera sincera", comentó.



Ayer, el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, dijo que, desde el punto de vista técnico, lo más recomendable es que los estados no adquieran sus propias vacunas, ya que diluye la estrategia nacional de vacunación.



"Cada quien se iría por su lado y no se hablaría de una estrategia adecuada del gobierno de México, sino de una comunidad desordenada o de anarquía", mencionó.



Puntualizó que el diseño de la estrategia nacional de vacunación contra el coronavirus fue recomendado por personas altamente calificadas, como por ejemplo el presidente del Comité Asesor Estratégico de vacunación de la OMS.