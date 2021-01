En 10 meses, se han perdido 137 mil empleos en CDMX con tendencia a aumentar por COVID-19

• COPARMEX local firmó Convenio de Colaboración con el Consejo Ciudadano para la Seguridad y Justicia de la Ciudad



En el marco de la firman virtual del Convenio de Colaboración entre el Centro Empresarial de la Ciudad de México y el Consejo Ciudadano para la Seguridad y Justicia de la Ciudad, Armando Zúñiga Salinas, resaltó que, una vez que la emergencia sanitaria disminuya, los problemas de seguridad volverán a ser una de las prioridades para ciudadanos y empresarios.



En este sentido, el presidente de COPARMEX CDMX, dijo que el organismo ha señalado en varias ocasiones que la pérdida de empleos acumulada de febrero a noviembre de 2020 es de 137 mil, cifra que aumentará por el cierre de actividades consideradas como no esenciales, por lo que el ofrecimiento de préstamos fáciles o prácticas de extorsión está en latente aumento, ante lo cual hizo un llamado a los empresarios a estar pendientes de cualquier riesgo.



Refirió que los integrantes de COPARMEX CDMX se han manifestado abiertos a cualquier colaboración como la sellada esta mañana, donde el bienestar común esté por delante de cualquiera otro interés.



En el convenio, el dirigente de COPARMEX CDMX, ofreció la promoción entre sus agremiados de la Línea de Seguridad y el Chat de Confianza 55 5533 5533, en el cual el Consejo proporcionará atención psicológica y jurídica gratuita, en un esquema 24/7, en los temas delictivos y emocionales que preocupen a los empresarios.



Además, resaltó que las prioridades ciudadanas son convergentes con las necesidades empresariales, entre ellas el cuidado de la salud, la reactivación económica y la seguridad.



Por su parte, el presidente del Consejo Ciudadano para la Seguridad y Justicia capitalino, Salvador Guerrero Chiprés, dijo que en esta temporada, la dinámica delictiva tiende a dirigirse hacia quienes presentan problemas de liquidez, entre ellos el sector empresarial, sobre todo en el caso de fraudes con préstamos fáciles que buscan extorsionar a los ciudadanos.



La Ciudad de México es la entidad que mejor comportamiento ha tenido en la reducción de incidencia delictiva con la participación coordinada entre autoridades, empresarios y ciudadanía, aseguró Guerrero Chiprés.



Durante la firma virtual del convenio y ante su presidente Armando Zúñiga Salinas, Guerrero Chiprés aclaró que la pandemia por COVID-19 no ha sido factor en la disminución de delitos. ’La pandemia no reduce el delito en sí mismo; por ejemplo, tenemos estados como Jalisco, Guanajuato o Michoacán, donde la incidencia delictiva sigue en aumento, mientras en la Ciudad de México los datos indican una reducción’, enfatizó y remató: ’No puede haber seguridad si no somos todos copartícipes de la solución’.