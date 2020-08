En 2020 Yoli Tellería creó y aumentó multas; ni un peso irá para bachear calles

La administración de Yoli Tellería, alcaldesa panista de Pachuca, no podía cerrar de mejor forma: pese a la serie de multas anunciadas por miles de pesos con motivo del COVID y de la protección de áreas verdes, nunca tuvo planeado un programa de bacheo en la capital hidalguense, por lo que tanto ese recurso como del adicional que perciba, no se sabe a ciencia cierta a qué se aplicará.



Pese a no contar con facultades para ello, sólo en los últimos días se anunciaron multas que alcanzarían los 2 mil 464 pesos para quienes sean sorprendidos sin usar cubrebocas o usarlo de forma inadecuada por supuestos motivos de Salud en tanto que para quienes ’invadan áreas verdes’ y/o tiren desechos de jardinería, deberán pagar hasta 4 mil 344 pesos más el traslado, estimado en unos 1 mil 737 pesos (totalizando más de 6 mil).



Para quienes se consideren ’invadan’ ya sea con construcciones fijas o semifijas zonas destinadas para áreas verdes, la multa sería de hasta 130 mil 320 pesos. Las descritas se unen a muchas otras sanciones aprobadas por el cabildo en la presente administración.



Con todo y ello, nunca se contempló que se atendiera una de las quejas ciudadanas más añeja desde la gestión de Yoli Tellería, a saber, el bacheo de las principales avenidas, las cuales se encuentran en condiciones de desastre en prácticamente todas las colonias de Pachuca.



Un estudio realizado por el mismo ayuntamiento reveló que no existe una sola vía en Pachuca que a lo largo de 100 metros lineales, no se encuentre en pésimo estado, condición que no han sufragado y de donde se presume un presunto desvío de recursos, pues tan pronto algunas fueron resanadas, a los pocos días regresaron a su condición de intransitables pese a la inversión millonaria.



Para este año tenían etiquetados al menos 20 millones sólo para rebacheo, pero se ha dado otro recurso no revelado a la suma.