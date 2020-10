En 2021, candidatos honestos, el reto del 2021

(Carta a Don Héctor)





EN LAS ELECCIONES, INCLUIDA LA DEL 2021, se compite para ganar, y en este sentido, no se trata de quién quiere ser candidato, que hay muchos, sino de quién debe ser el candidato, es decir, el mejor de los que aspiran en cada partido político, y mejor aún, el que garantice el triunfo. Y es que el candidato será fundamental en la elección de junio próximo.

Por supuesto que los partidos políticos serán importantes, o mejor dicho, su estructura, que en el caso del PRI, será fundamental, y lo mismo puede decirse del PRD, quienes tienen una maquinaria electoral comprobada, lo que puede decirse de Morena. Del resto de los partidos políticos es casi inexistente, o lo que es lo mismo, muy escasa.

Cierto es también que los partidos políticos pueden celebrar alianzas o coaliciones electorales, pero las efectivas, o lo que es lo mismo, las que son decisivas y aportan votos, son las que se construyen en base al candidato. Es decir, tienen que ver con quién encabeza la alianza o la coalición.

Claro, ya lo dijimos, hay quienes se apuntan para candidato, en este caso de gobernador, pero vale para todos los cargos de elección popular, incluyendo los de regidores, para negociar algún otro espacio, que lo mismo puede ser dentro de la futura administración estatal e incluso municipal. Le tiran arriba para pegarle abajo, y si finalmente son candidatos, para negociar con lo que se pueda, bajo la estrategia de que perdiendo ganan.

Ello explica, hay que decirlo, la proliferación de aspirantes, algunos sin la más mínima posibilidad tan solo de ser candidatos aunque son gente buena; otros, con señalamientos de corruptos e inútiles, y otros más porque suponen que ya les toca o simplemente para agregarlo a su currículum.

Lo cierto es que pocos son los aspirantes a convertirse en candidatos con posibilidades reales de ganar la elección, aunque hay que decir que difícilmente podrían hacerlo únicamente con su respectivo partido, o lo que es lo mismo, con su estructura electoral, pues aún con su perfil, propuesta y aceptación ciudadana, requieren de las alianzas necesarias para ganar en la jornada electoral, y éstas, de todos los que pretenden convertirse en candidatos, muy pocos pueden lograrlas.

A propósito, si bien es cierto que hay aspirantes ampliamente conocidos, como consecuencia de que ya han sido candidatos a gobernador, y en consecuencia han perdido la elección, no significa que tengan el mayor porcentaje de intención del voto. Y es que paradójicamente tienen la mayor cantidad de negativos que de acuerdo a los expertos se convierte en su peor enemigo.

En consecuencia, dicen los que saben, los partidos políticos requieren, o habrán de requerir, candidatos honestos, responsables, transparentes, de compromisos y resultados, lo que será la mejor oferta para los ciudadanos, en vez de candidatos irresponsables, ignorantes, ocurrentes, desconocidos o con acusaciones.

En suma, contra los que afirman algunos, en la elección del 2021 el candidato será fundamental para ganar votos y lograr acuerdos para suscribir alianzas efectivas. Por supuesto, la estructura de los partidos será importante, igual que el abanderado. Los tiempos son otros, y los electores requieren gente buena para que los gobierne o represente.

