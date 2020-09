En 2021 habrán menos síndicos y regidores en los ayuntamientos del Estado de México: Faustino de La Cruz

TOLUCA,MÉX.-Con el voto en contra del PAN, PRD, Partido Verde, del Partido del Trabajo y los diputados de Morena, Elba Aldana, Beatriz García Villegas, Alicia Mercado y Gabriel Gutiérrez, la LX Legislatura avaló la reducción de síndicos y regidores en el Estado de México.



TOLUCA, MÉX,A 29 de septiembre.-No es la iniciativa original que presentó el senador de Morena, Higinio Martínez,en la discusión de comisiones fue avalada una propuesta con números diferentes del diputado Faustino de la Cruz.

Después de varias horas de analizar el tema y una vez aprobada en lo general, el diputado Faustino volvió a presentar una reforma a su propuesta, la cual tuvo el objetivo de cumplir con los parámetros de representación proporcional marcados en la Constitución Mexicana, que finalmente fue avalada por mayoría.

El dictamen quedó de la siguiente forma:



Un presidente, un síndico, cuatro regidores de mayoría y tres de representación proporcional, en municipios con menos de 150 mil habitantes.





Para el caso de municipios con población de 150 mil a 500 mil habitantes la conformación será de un presidente, un síndico, cinco regidores de mayoría relativa y cuatro regidores de representación proporcional.



En municipios de más de 500 mil habitantes es un alcalde, un síndico, siete regidores de mayoría; así como un síndico y cinco regidores de representación proporcional.



El coordinador del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Omar Ortega Álvarez, presentó una moción suspensiva para que esta propuesta se regrese a comisiones y se haga un estudio más exhaustivo, objetivo y congruente.



El diputado del Partido Acción Nacional (PAN) José Antonio García, manifestó que es un atentado contra la democracia representativa y contra las minorías pues se busca aplastar y acabar con la representación proporcional en los municipios, se le quitará voz y voto a las representantes de la sociedad, vulnera los derechos políticos electorales de los ciudadanos que pretendan reelegirse, es excluyente, regresiva y atropella a la democracia y la representación proporcional.



Dijo que se busca replicar la forma de gobierno que se reproduce a nivel federal encaminada a la dictadura, de acallar las voces que están en contra de quien gobierna.

Aseguró que Acción Nacional recurrirá a todos los recursos jurídicos para echar para atrás este tema.

El diputado Max Agustín Correa, de Morena, señaló que se respeta el derecho a reelegirse a quienes su partido político les permita esta competencia.

Agregó que el diputado ’Pepe Toño’ miente al decir que se elimina la representación proporcional porque en este nuevo modelo sigue existiendo la representación proporcional pero también respeta la mayoría de quienes han obtenido el voto mayoritario.

Enfatizó que se verán afectados aquellos personajes que han secuestrado la representación en algunos municipios y que han hecho de esta figura un negocio.

José Alberto Couttolenc, coordinador del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista, comentó que esta propuesta es un retroceso histórico a la vida democrática del Estado, pues se pretende modificar la base de gobernabilidad de la entidad, de una forma irresponsable, sin pensar en las minorías que son la mayoría en la entidad.

Subrayó que los diputados no pueden pasar por alto lo que dice la Constitución Política Mexicana en su artículo 115 constitucional que refiere que la leyes locales introducirán el principio de la representación proporcional en la elección de los ayuntamientos, lo que no se está garantizando con la iniciativa que presentó en una primera instancia el senador Higinio Martínez y que cuyo proyecto avalado fue diferente al que presentó.

Por ello hizo un llamado al gobernador del Estado de México, Alfredo del Mazo Maza, a que aplique su derecho de veto y que no publique lo aprobado; mientras que a la Comisión de Derechos Humanos le pide que se pronuncie en este tema por la violación a los derechos político-electorales.

Azucena Cisneros Coss, diputada de Morena, recordó que durante décadas se ha luchado por la igualdad y justicia entre el pueblo de México y la clase política de nuestro país.

Resaltó que es vergonzoso que el frente antidemocrático integrado por el PAN, PRD y Verde quieran mantener privilegios y lujos cuando se vive una situación económica difícil a causa de la pandemia.

Enfatizó que Morena y sus aliados van firmes para mantener políticas que reduzcan gastos y la carga de los representados y con ello dejar de seguir ordeñando los presupuestos.

Explicó que la reducción va entre el 43 y 50 %, lo que representaría el 46 % de los gobiernos municipales de los 125.

Actualmente existen mil 712 ediles en los 125 municipios y con esto habría una disminución del 45% de estos ediles, lo que representa un ahorro de mil 500 millones de pesos anuales para beneficio de los ciudadanos.

Faustino de la Cruz, diputado de Morena, dejó en claro que prefiere a ser traidor a las cúpulas partidistas a hacerlo con el pueblo que voto por un cambio en la 4T.

Recalcó que van por la reducción, la austeridad, la resolución de los problemas de rezago y que eso se hace con gobiernos austeros y que quieren rendir cuentas.

Al hacer un llamado a elevar el debate y dejar la discusión como si fueran ’fajadores callejeros’ el presidente de la Junta de Coordinación Política, Maurilio Hernández González, hizo ver que se estaba ’encochinando’ el parlamento.

Descartó que se quiera atentar contra la democracia de las minorías, sino que mas bien que se busca una reducción en el aparato burocrático, así como el principio de la regeneración, lo que significa volver a nacer.

Agrega que eso se plantea y eso demanda la sociedad, el renacer, recuperar valores, principios en todos los órdenes de la participación humana y las instituciones.

Anuar Azar Figueroa, coordinador del PAN, expresó que su partido asume con entereza el tema de la austeridad, por ello pidió que se discuta de fondo el tema; en ese sentido, pidió que se analice el tema de poner límites en los sueldos que pueden ganar los síndicos y regidores.

Aseguró que esto obedece a un proyecto político, a un interés disfrazado de austeridad, con un dictamen erróneo que no cuida la proporcionalidad.

Advirtió que se pretende hundir y ahogar la representación de las minorías, olvidar las luchas históricas, centralizar el poder de quien lo ostenta, entre otros aspectos.

La diputada de Beatriz Villegas, de Morena, denunció que este tema se trata de una moneda de cambio que hace Morena con la iniciativa de reestructurar la administración estatal del Gobernador del Estado de México.

Comentó que hay 99 municipios donde los regidores ganan menos de 18 mil pesos, sin embargo, hay otros donde los que se quedan ganan el doble.

Al mismo tiempo, denunció que el diputado Faustino utilizó lenguaje con violencia política al expresar que las diputadas cercanas al líder de una corriente en Morena, Daniel Serrano, llegaron al congreso a hacer lo que este último les dice. El diputado de Morena, Gabriel Gutiérrez Cureño, manifestó que se le quita el derecho a las minorías a ser escuchadas y presentadas, lucha dio la izquierda por muchos años y que ahora que están en el poder, cierran esas puertas.