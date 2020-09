PALACIO

En 2021….pobreza franciscana



-Entregan mañana Paquete Económico

-De la austeridad republicana a la franciscana

-Conago y Alianza habrán de ’apretar el cinturón’



MIENTRAS el color del semáforo sanitario trata de pasar del rojo al verde, pasando por el naranja y amarillo para llegar a la nueva normalidad, el color del ’semáforo económico’ se oscurece a medida que termina el presente año y se planea el presupuesto del próximo.



En efecto, mañana martes, el secretario de Hacienda ARTURO HERRERA presentará en la Cámara de Diputados el Paquete Económico del gobierno Federal para el 2021, en medio de las crisis sanitaria y económica.



El decremento del Producto Interno Bruto de casi el 18%, la baja recaudación impositiva y la disminución de empleos son algunos de los factores que envuelven al proyecto de presupuesto que habrá de analizarse en el palacio legislativo de San Lázaro.



En consecuencia, no es aventurado ni temerario predecir que el gobierno de la Cuarta Transformación se prepara para pasar de la austeridad republicana a la pobreza franciscana. Es decir, un nuevo ajuste al cinturón presupuestario.



El encargado de las finanzas federales es claro al precisar que el Paquete Económico 2021 presenta números menores a los observados en, al menos, los dos años fiscales anteriores.



HERRERA considera que se trata de un presupuesto cuidadoso, prudente y responsable, pero que va a requerir de comprensión y solidaridad. Una vez en la cancha legislativa, serán los diputados federales quienes habrán de analizar y repartir equitativamente los recursos que propone el gobierno Federal.



En el contexto destacan, entre otras, un par de particularidades: el gobierno del presidente ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR no ha endeudado al país y continuarán los apoyos económicos a los más necesitados, la construcción de la refinería Dos Bocas, el Tren Maya y el aeropuerto de Santa Lucía.



Será por demás interesante conocer la planeación relativa al Fondo de Estabilización Presupuestaria y el Fondo Estabilizador para las Entidades Federativas, una vez que el propio secretario de Hacienda aseguró que ya se habían gastado los ’guardaditos’.



Del mismo modo, será de relevante importancia la postura que adopte la Conferencia Nacional de Gobernadores (CONAGO) y los integrantes de la Alianza Federalista que pretenden que la federación le aporte mayores recursos económicos.



Muy seguramente, el nuevo ’apriete de cinturón’ caerá como balde de agua fría a los mandatarios estatales que pretenden reformar la fórmula del pacto fiscal. Sin embargo, a juzgar por la postura del titular de la 4T, ni habrá revisión al pacto fiscal ni habrá mayor presupuesto.



Desde otra óptica, es imperativo que la austeridad republicana convertida en pobreza franciscana no riña, agreda o colapse la eficiencia del servicio público. Decisiones mal tomadas o no analizadas podrían resultas contraproducentes.



Además, será conveniente que la pugna interna por el liderazgo del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) no interfiera a la hora de que esa mayoría parlamentaria vote lo conducente sobre los números finales del ’franciscano’ Paquete Económico 2021.



Por cierto, justo en la revisión presupuestaria del nuevo año fiscal, los diputados federales son muy solicitados por gobernadores y alcaldes. El problema es que en la Cuarta Transformación se acabaron los ’moches’ para los legisladores que aprovechaban influencias para sacar mayores partidas.

Ni hablar.



DESDE EL BALCÓN:

El gozo se fue al pozo para el expresidente FELIPE CALDERÓN HINOJOSA y su esposa MARGARITA ZAVALA, creadores de Libertad y Responsabilidad Democrática A.C. México Libre.



A unas horas de que la Comisión de Prerrogativas y Partido Políticos avaló a México Libre para ser aprobado como nuevo partido político, el Consejo General del INE rechazó en votación dividida la resolución.



Los consejeros LORENZO CÓRDOVA y CIRO MURAYAMA argumentaron que poco más del 8 por ciento de las aportaciones económicas recibidas por México Libre no tienen origen claro.



Obviamente, CALDERÓN y ZAVALA anunciaron que impugnarán ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación la negativa del INE contraria al Derecho y aplicando criterios de último momento.



Es más que evidente la pugna política que sostienen ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR y FELIPE CALDERÓN HINOJOSA, rencilla que data un par de sexenios y que tiene su origen en un supuesto o real proceso electoral amañado que dio paso a una ’presidencia legítima’.



Y hasta la próxima.

