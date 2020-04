En 24 horas, Incrementaron en 39% las defunciones por Covid 19 en Guerrero

Chilpancingo, Gro. 24 abril 2020.-En las últimas 24 horas los decesos en Guerrero ocasionados por el virus covid-19 dieron un salto preocupante, al incrementarse de 18 a 25 con una tendencia promedio mayor que la que se registra en el ámbito internacional, por lo que el gobierno del estado a través de la Secretaría de Salud, insistió en su llamado a la población para que disminuya la movilidad en calles, mercados, transporte público y en sitios de uso común por el creciente también número de contagios, que en las últimas 24 horas pasaron de 142 a 149.



A través de la página de Facebook del gobierno del estado, el secretario de Salud Carlos de la Peña Pintos inició este día el recuento de datos con un llamado a la población para que acate las medidas sanitarias que estableció el gobierno federal, al aumentar de manera alarmante los contagios de coronavirus en Guerrero y en el ámbito nacional, lo cual podría repercutir en la atención de pacientes en los hospitales.



A mayor número de contagios del virus covid-19 se dificultara la atención médica de enfermos en los hospitales del sector público, tomando en cuenta el número de camas disponibles, así como los ventiladores volumétricos que se utilizan para ayudar a respirar a los pacientes.



El recuento de datos dado a conocer este mediodía, indica que en Guerrero 25 personas han muerto a causa del virus covid-19; de acuerdo a estudios de laboratorio 149 guerrerenses son portadores del virus; hay 68 casos sospechosos. Hasta ahora 53 personas se recuperaron favorablemente mientras que otras 37 se encuentran hospitalizadas, de las cuales 5 tienen un estado de salud crítico.



También se dio a conocer que 25 médicos, 7 enfermeras y 6 paramédicos se contagiaron de covid-19 por el contacto que tuvieron con enfermos de coronavirus en los últimos días.







En esta transmisión por Facebook, el secretario de Salud manifestó su preocupación porque en las últimas horas aumentó de manera alarmante el número de personas fallecidas por coronavirus, así como los contagios en esta entidad suriana.



Por eso insistió en su llamado a la población para que se mantenga en sus casas para no correr riesgos de contagios, y con ello proteger a sus familias principalmente a adultos mayores y a personas enfermas de diabetes e hipertensión; obesos y fumadores que forman parte del grupo vulnerable en el que la pandemia lamentablemente deja consecuencias fatales.



Las estadísticas indican que el municipio de Acapulco ocupa el primer lugar en el estado con 65 contagios de coronavirus; le sigue el municipio de Chilpancingo con 31 casos positivos. El secretario de Salud destacó que el coronavirus ya está presente en las siete regiones del estado con contagios comunitarios.



De la Peña Pintos pidió a la población que tome con seriedad el problema de salud que hay en Guerrero y en el país, que no eche en saco roto las recomendaciones porque continuar los contagios a una escala acelerada, no habrá capacidad para atender a enfermos de coronavirus en los hospitales.