En 27 estados de México es obligatorio el uso de cubrebocas

www.guerrerohabla.com



Ciudad de México. 12 febrero, 2021.-Se cumplen 10 meses desde que comenzó a aplicarse el uso de cubrebocas en México como medida preventiva de contagios de la COVID-19, y mientras 27 estados del país ordenaron su uso obligatorio, el presidente Andrés Manuel López Obrador, renuente a utilizar la mascarilla pese a que ya fue afectado por el SARS-CoV-2, y las autoridades de salud federal, sin argumentos sólidos y contradictorios, siguen poniendo en duda la utilización de esta mascarilla de uso quirúrgico, a pesar de que la Organización Mundial de la Salud (OMS), organizaciones internacionales de salud y los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos (CDC, por sus siglas en inglés), aprueban su uso por su efectividad ante la pandemia.



Así como ocurre con reportes no actualizados sobre las cifras de contagios y fallecimientos por causa de la COVID-19, con registros desfasados hasta por dos semanas, los argumentos sin sustento aportados por las autoridades de salud del gobierno federal han obligado a que los estados del país hayan adoptado el uso del cubrebocas y la aplicación de protocolos más estrictos para contener la propagación de la COVID-19.



El 4 de febrero del 2020, el subsecretario de Prevención de la Salud, Hugo López Gatell, dijo de manera aventurada y sin tener conocimiento del nuevo virus que llegaría a México en las siguientes semanas, que ’este coronavirus se seguirá expandiendo y es muy probable que llegará a México, aunque afortunadamente los datos indican que se trata de una enfermedad de baja virulencia comparada incluso con la influenza’.



López Gatell también dijo el 4 de junio del año pasado, cuando la pandemia repuntaba y sin saber lo que se avecinaba con una fallida estrategia sanitaria, que ’un escenario catastrófico para el país implicaría más de 60 mil muertes por COVID-19’.



Llegamos a febrero del 2021, a un mes (18 de marzo 2020) para que se cumpla el año de la primera muerte en el país de una víctima del SARS-CoV-2, y la cifra catastrófica que el subsecretario de Salud pensó que no se alcanzaría ya fue superada y está apunto de triplicarse, toda vez que en México hasta el 12 de febrero ya suman 171, 234 decesos.



En el caso de las medidas sanitarias ordenadas por las autoridades de salud federal, éstas han sido tibias y contradictorias, al grado de que el propio presidente López Obrador, con su argumento de que no se obligara a nadie ni se impondrá el uso del cubrebocas, justifica también que él no usa la mascarilla, porque sus médicos y especialistas así se lo han recomendado por su ’poca efectividad’ y por que ’ya no contagia a nadie’.



Durante todo el 2020 la polémica por usar cubrebocas ha estado en boca de las propias autoridades de salud, que un día la recomiendan y otro la rechazan, y es que el subsecretario López-Gatell ha dicho en su momento que estas mascarillas podrían dar una sensación de ’falsa seguridad’ a la población, y que no son garantía para evitar los contagios.



Sin embargo, el 25 de mayo del 2020, cuando el país registró el primer repunte de casos COVID en el país, se observó por primera vez al funcionario usar el cubrebocas, momento en el que negó ser enemigo del uso de éstas. Sin embargo, tres meses después, en agosto, se retractó y señaló que él no recomienda utilizar la mascarilla, ya que la prioridad es decirle a la gente que lo mejor es quedarse en casa, por lo que hablar del cubrebocas como ’elemento auxiliar de dudosa efectividad’ hubiera creado confusión e incluso apuntó que la propia Organización Mundial de la Salud (OMS) no ve al cubrebocas como garantía contra la COVID-19.



De acuerdo con la OMS, el uso del cubrebocas o mascarillas de uso quirúrgico, puede contener la propagación del SARS-CoV-2 y es una medida eficaz contra la enfermedad en lo que se descubre una vacuna contra el coronavirus.



Un argumento similar y más sustentado fue el presentado en agosto pasado por la cadena NBC News, al entrevistar al director del Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas de Estados Unidos (NIH, por sus siglas en inglés), Anthony Fauci, quien aseguró que por ’sentido común’, usar doble mascarilla (cubrebocas y careta o googles) ofrece más protección, tanto para evitar que personas con el virus lo transmitan, así como para que personas sanas no se contagien.







Asimismo, los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos sustentan que además de las vacunas contra COVID, usar la mascarilla es una medida efectiva que ayuda a prevenir contagios y afectación en la salud por causa del SARS-CoV-2.



Frente a las contradicciones que han mostrado las autoridades de salud federal respecto al uso del cubrebocas, desde abril del 2020 al menos 27 estados del país aplican el uso de la mascarilla junto con otros protocolos sanitarios, como medida para prevenir contagios y muertes, mientras no haya vacunas disponibles para toda la población.



Los estados que desde abril pasado se han sumado en recomendar a sus ciudadanos el uso del cubrebocas son: Aguascalientes, Colima, Campeche, Coahuila, Chihuahua, Ciudad de México, Durango, Hidalgo, Jalisco, Estado de México, Michoacán, Morelos, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, Guanajuato, Guerrero, Quintana Roo, Tabasco, Sinaloa, Tamaulipas, Yucatán, Nayarit, Zacatecas, Baja California Sur, Sonora y Querétaro.



Aunque el gobierno federal insiste en señalar que a nadie se le impondrá el uso del cubrebocas, son más las entidades del país que ven una mayor responsabilidad cuidar la salud de sus ciudadanos, que dejarlos a su suerte con el argumento de que cada quien es responsable de si se cuida o no.



Estados que recomiendan el uso de cubrebocas y fecha de su implementación.



17 abril-CDMX



19 abril Jalisco



21 abril Tabasco



22 abril Yucatán



26 abril Hidalgo



1 junio Chihuahua



3 junio Nayarit



15 junio Guerrero,



17 junio Querétaro



2 julio Guanajuato



5 julio Sonora



13 julio Veracruz



30 julio Michoacán



2 agosto Oaxaca, con reto a usar por 40 días la mascarilla y cumplir protocolos



12 agosto Sinaloa



27 noviembre Morelos



9 diciembre- Gobiernos panistas (Quintana Roo, Yucatán, Guanajuato, Tamaulipas; Baja California Sur, Querétaro, Aguascalientes, Durango, y Chihuahua) aunque desde abril del 2020 ya habían recomendado a sus ciudadanos el uso del cubrebocas y aplicar todos los protocolos de higiene, decretaron el 9 de diciembre uso obligatorio de la mascarilla.

Fuente: La Crónica de Hoy