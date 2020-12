En 4 días se le cayó el triunfalismo de los 2 años Carlos Loret de Mola

OPINIÓN 01/12/2020 02:40 ACTUALIZADA 03:07Carlos Loret de Mola

Retomado de El Universal



La cerrazón frente a las mujeres

Dos años después, los peñistas evalúan dar la cara



Hoy Andrés Manuel López Obrador cumple dos años de ser presidente. Escucharemos su tradicional discurso triunfalista plagado de falsedades. Como si el destino supiera que estaba por llegar la fecha, la realidad lo puso en evidencia en los últimos días.



’Tuvimos éxito contra la pandemia’. El lunes, la Organización Mundial de la Salud pidió a México ’tomarse en serio’ la pandemia porque está mal la situación en el país. Lo dijo textualmente Tedros Adhanom, director general de la OMS. La pandemia está fuera de control, el gobierno sigue minimizándola y México aparece entre los peores países del mundo en prácticamente cualquier dato que se mida.



’Funcionó la recuperación económica porque apoyamos abajo’. El domingo, el periódico favorito del presidente, La Jornada, tuvo como encabezado principal: ’Bajaron ingresos en 73% de hogares por la pandemia’. Antes, el Banco de México explicó que este año caeremos el triple que los demás países en vías de desarrollo, y el próximo año creceremos sólo la mitad.



’El sistema de salud será como en Dinamarca o Canadá’. El domingo, durante su gira por Baja California, mamás y papás de niños con cáncer se manifestaron ante el presidente para denunciarle que llevan dos años sin medicinas. Se volvió viral la foto de una pancarta con la leyenda ’queremos vivir, nos hace falta nuestro medicamento’ que pegó un afectado a la ventanilla de la camioneta blindada donde viajaba el presidente, quien no se detuvo a hablar con ellos (’yo le pertenezco al pueblo’).



’El 1 de diciembre (hoy) van a haber resultados contra la inseguridad’. El sábado, apareció asesinado el empresario restaurantero, Baptiste Lormand. El mismo sábado un comando irrumpió a balazos en una boda en Guaymas, Sonora. Y el domingo en la madrugada mataron a dos en un bar de Uruapan, Michoacán. López Obrador lleva casi el mismo número de muertos en dos años que Felipe Calderón en todo su sexenio.



’Hemos fortalecido a Pemex y CFE’. El lunes se divulgó que la producción en refinerías cayó 13% en octubre. La gran apuesta energética del gobierno es construir una refinería, la producción de petróleo está desplomada a niveles de hace 40 años y el domingo se incendió una subestación eléctrica de la CFE.



Entrevisté ayer a la valiente Elizabeth Zagal, Jefa de Enfermeras de la Unidad de Urgencias del Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER), en W Radio:



—¿Está el gobierno mintiendo con respecto a las cifras de hospitalizaciones?



—Sí, sí está mintiendo. Tengo contactos en muchos otros hospitales y también están saturados.



—¿Qué le diría al presidente si lo ve de frente?



—Que no mienta, que no le oculte la verdad a la ciudadanía.



—¿Qué debe decirle a la

gente?



—Que nos está rebasando esta pandemia, que la capacidad hospitalaria está al tope, que no podemos hacer otra cosa porque él tomó malas decisiones.