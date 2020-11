En apoyo a la economía familiar, Antorcha vende papas a bajo costo

Nicolás Romero, México.- Para coadyuvar en la economía familiar de los habitantes de las colonias de Nicolás Romero que en este 2021, por la aprobación del PEF por los disputados morenistas, se quedarán sin obras y servicios sociales en sus comunidades y que estarán a merced del desempleo, la pobreza y la pandemia del coronavirus que el gobierno no ha podido controlar y que hasta el momento ha generado casi 100 mil personas fallecidas, el Movimiento Antorchista lleva a las localidades populares papa a tan solo seis pesos el kilo, señaló el dirigente social en la demarcación Héctor Javier Álvarez Ortiz.



El líder popular indicó que la pobreza ha aumentado desde que gobierna Morena, debido a que ha desaparecido todos los programas sociales que beneficiaban a las familias humildes, a los infantes, niños y jóvenes, amas de casa y trabajadores en general, pobreza que se ha acentuado por el mal manejo de la pandemia, ya que al no haber apoyos económicos a las pequeñas y medianas empresas, así como sueldos básicos o apoyos alimentarios a los trabajadores, en la actualidad 12 millones de personas, que en su mayoría son jefes de familia, se encuentran desempleados y cerca de 60 millones de mexicanos están en pobreza al no poder adquirir la canasta básica para alimentarse.



Pero el mal gobierno de Morena abarca más sectores que afectan a toda la población, ya que los diputados morenistas aprobaron un Presupuesto de Egresos de la Federación 2021 que deja a los habitantes de las 32 entidades federativas, de los 2,458 municipios con las 16 alcaldías de la Ciudad de México en total abandono, ya que no podrán tener acceso a la construcción en sus comunidades de drenajes, agua potable, energía eléctrica, pavimentos, centros de salud, carreteras y apoyos al campo, refirió.



En consecuencia, con la aprobación del PEF 2021 que deja sin obras sociales a estados y municipios, sin un plan gubernamental para activar la economía y la pandemia que se recrudece día con día, el gobierno federal ha demostrado que no sabe gobernar a favor del pueblo trabajador, quien obligado por las circunstancias debe de actuar como un solo hombre en las próximas elecciones para impedir que el gobierno federal de Morena genere más pobreza entre los mexicanos, apuntó.



Por ello, con el propósito de unir a la gente de todas las comunidades el Movimiento Antorchista recorre cada una de ellas para invitar a sus habitantes a que se una y organicen, para que en conjunto gestionen ante las autoridades sus demandas inmediatas, así como sus peticiones a mediano plazo, sin olvidar que esa unión se debe de conformar en un bloque social que con su voto pueda y deba parar el mal gobierno de Morena, puntualizó.