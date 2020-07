En Atitalaquia, Hgo 5 muertos y 2 heridos en balacera al término de carrera de caballos.

Una carrera de caballos que se realizó pese a las restricciones sanitarias ordenadas por el gobierno federal y estatal terminó en una balacera entre los asistentes por causas desconocidas cuyo saldo es de

cinco personas muertas y otras dos heridas de gravedad.



Los hechos ocurrieron en el Carril Guillermo Morán, centro de eventos especiales que cuenta con pista localizado en la comunidad de El Bojay, del municipio de Atitalaquia, en la región del Valle de Tula.



De acuerdo a las primeras versiones, al término de la carrera de caballos un grupo de individuos que se encontraban en las gradas del lugar comenzaron a discutir tras lo cual sacaron sus armas y comenzaron a disparar.

Aprovechando la confusión que provocó la balacera, quienes realizaron los disparos huyeron en una camioneta Pick Up blanca.



En el lugar cuatro personas cuya identidad se desconoce quedaron muertas y otras 3 fueron llevadas a diversos centros hospitalarios.

Al paso de los minutos, una mujer murió mientras era atendida de las heridas de bala que sufrió.

Se ignoran los móviles del ataque así como la identidad de los sicarios.

Hasta el momento el gobierno municipal de Atitalaquia no ha informado si los dueños del lugar tenían permiso para hacer la carrera de caballos y el porqué no la suspendió toda vez que había una conglomeración de más de 500 personas, la mayoría sin cubrebocas.

.