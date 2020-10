En Atizapan de Zaragoza refuerzan medidas preventivas sanitarias en cajeros automáticos

ATIZAPAN DE ZARAGOZA, MÉX. -En días próximos, autoridades municipales convocarán a representantes de centros comerciales para exhortarlos a que no disminuyan las medidas de prevención y se hagan acreedores de sanciones.



Con el fin de fortalecer las medidas preventivas sanitarias dentro y fuera de las sucursales financieras para reducir el número de contagios por COVID19, la alcaldesa de Atizapán de Zaragoza Ruth Olvera Nieto y autoridades estatales se reunieron con representantes de instituciones bancarias y casas de empeño del municipio.



El director de Desarrollo Económico, Daniel Ríos Silva, apuntó la importancia de estas acciones, sobre todo en los cajeros automáticos durante los fines de semana, toda vez que no hay quien vigile el cumplimiento de las disposiciones sanitarias.



Por ello, señaló el funcionario, se acordó analizar con Desarrollo Territorial municipal la posibilidad de realizar algunas adecuaciones en los cajeros automáticos.



Asimismo, con Seguridad Pública municipal y la policía estatal se fortalecerán los operativos de vigilancia en las instituciones financieras para brindar mayor seguridad a los usuarios.



Ríos Ávila destacó la importancia de seguir recordando a la gente no bajar la guardia ante el semáforo epidemiológico color naranja que prevalece en el municipio y todo estado, por lo que próximamente se convocará a los representantes de tiendas comerciales de la localidad para exhortarlos a que no disminuyan las medidas de prevención y eviten ser acreedores de sanciones.



’Nos reportan que en algunos negocios y centros comerciales han relajado las disposiciones sanitarias encontrando tapetes sin líquido desinfectante, sin toma de temperatura o rebasando los aforos permitidos.



’De no cumplir con las medidas, tendremos que suspender unidades económicas o volver a restringir los horarios de las actividades comerciales’, agregó.



La secretaria del Trabajo Martha Hilda González Calderón y autoridades de Desarrollo Económico y Seguridad Pública estatal, estuvieron presentes en la reunión con los representantes de las sucursales financieras Bancoppel, Banbajío, Banco Azteca, Banorte, HSBC, Bancomer, Banamex y Banco Nacional Monte de Piedad.