En Atoyac el crimen organizado está experimentando con hoja de coca: AMLO

Su gobierno no lo va a permitir, asegura

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, informó que se tiene detectado que en el municipio de Atoyac, en el estado de Guerrero, el crimen organizado ha comenzado a experimentar con el cultivo de plantíos de hoja de coca y su gobierno no lo va a permitir.



Lo anterior, fue expuesto por el mandatario en la conferencia de esta mañana en el Palacio Nacional.



’Decirles a los que andan mal, que ya sabemos que están en Guerrero experimentado con el cultivo de coca, encontramos plantíos de coca en Atoyac, no es así y todavía es más grave lo que está sucediendo con la introducción de químicos, con el Fentalino, que se sepa que no se admite y vamos a tener más control ahora que la Marina esa a cargo de los puertos, nada de laboratorios y cocinas’.



López Obrador adelantó que se ampliará el programa Sembrando Vida para que los campesinos y productores de Guerrero tengan opciones y ya no se dediquen al cultivo de enervantes como la amapola y marihuana.



Dijo que en la reunión de hoy del gabinete de seguridad se reportó que ayer hubo una agresión a personal del Ejército, que realizan erradicación de enervantes, con gente que se opone a este plan porque dice que no tiene otra opción de vida.



’Estoy seguro que me van a escuchar porque siempre nos han tenido confianza en Guerrero, que hay que ir buscando opciones y alternativas, hay condiciones ahora inmejorables para que se sustituyan esos cultivos por otros.



’Van a intentar los grupos delictivos insistir con lo mismo, pero estoy seguro que los campesinos van a cambiar de cultivo, porque muchos lo hacen porque no tienen otra opción, porque no han tenido apoyo, vamos a implementar este programa’.