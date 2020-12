En breve el aumento a los salarios

ANUNCIA EL LIDER DE LA CTM, CARLOS ACEVES DEL OLMO, QUE EN BREVE SE DARA A CONOCER EL NUEVO SALARIO MINIMO PARA EL2021



+ Pide COPARMEX acatar medidas



+Pide el IMSS cuidado ante el frio



CIUDAD DE MEXICO .- La Confederación de Trabajadores de México señaló por medio de su dirigente, senador Carlos Aceves del Olmo que la representación obrera en la Comisión Nacional de Salarios Mínimos llegó a un acuerdo de 15 por ciento de aumento.



Aceves del Olmo señaló que es ’algo que muchas veces no se usaba en esos niveles, lo que será útil porque tendremos que negociar con los empresarios para que en las revisiones contractuales también se llegue a niveles que no se han dado en otros tiempos’.



Se estima que el acuerdo final sobre su petición de revisar dichas percepciones, que entrarán en vigor en enero del 2021, podría estar listo en las próximas semanas.



El Secretario General de la Confederación de Trabajadores de México (CTM), dijo que ni en la CTM y ni en el Congreso del Trabajo hay agremiados contratados por outsourcing, por lo que su desaparición no les afectaría.



El consejo de representantes de la Comisión Nacional de Salarios Mínimos (Conasami) ya se encuentra instalado en sesión permanente desde el jueves pasado.



Tiene como límite el próximo 31 de diciembre para anunciar el que será el salario mínimo vigente durante 2021. Será difícil obviar el hecho de que el gobierno ha manifestado su intención de recuperar el salario mínimo de manera paulatina hacia un objetivo de al menos el doble que al cierre de 2018.



Por un lado, los temores inflacionarios parecen haber sido infundados al no evidenciar una presión significativa y al alza en precios durante 2020, al menos no aparentemente ligada al ajuste salarial.



México tiene el salario mínimo más bajo de todo el continente americano. A pesar de la política de ajustes emprendida por el gobierno federal a partir del 2018, este referente no ha logrado escalar en el comparativo regional.



De acuerdo con el Informe mundial sobre salarios 2020-2021, elaborado por la Organización Internacional del Trabajo (OIT), México, Haití y Jamaica ocupan los tres últimos lugares en América en el nivel de salario mínimo. Las mejores posiciones las tienen Canadá, Estados Unidos y Bahamas.



El comparativo realizado por el organismo toma en cuenta la información proporcionada por 32 de las 35 naciones que conforman el continente americano. En la región, el salario mínimo mensual promedio es de 668 dólares, con valores que van de un rango de 289 dólares en México hasta 1,612 dólares en Canadá.



La presente administración puso en marcha un plan de recuperación del poder adquisitivo del salario mínimo desde el inicio del sexenio. Con estas acciones, este referente a nivel nacional tuvo un aumento de 16% a finales del 2018, con el cual pasó de 88.36 a 102.68 pesos. A finales del 2019 el incremento fue de 20% y llegó a un nivel de 123.22 pesos por día…..



URGE COPARMEX CDMX A ACATAR LAS MEDIDAS PARA EVITAR CONTAGIOS EN LA CIUDAD DE MÉXICO



COPARMEX Ciudad de México lanzóa un llamado a la ciudadanía a no bajar la guardia ante el aumento de hospitalizaciones registrado en la última semana en la capital del país. ’Quienes integramos el Centro Empresarial pedimos a los ciudadanos a no olvidar que hace apenas 7 meses, cuando fue decretado el semáforo rojo en la CDMX todas las actividades no esenciales tuvieron un cierre de actividades, lo que significó un duro golpe para la salud y economía de las familias’, dijo.



Este paro de actividades le costó a la Ciudad de México que más de 200 mil establecimientos pausaran actividades y más de 2 millones y medio de trabajadores pararan labores, lo que provocó una caída del PIB de la Capital de más del 10 por ciento, miles de empleos perdidos y negocios cerrados sin capacidad financiera para volver a operar.



En la Capital el 90% de la actividad productiva está basada en actividades de servicios, por tal motivo un nuevo cierre de actividades colocaría al borde de la muerte a miles de empresas y empleos y eso NO LO PODEMOS PERMITIR.



En COPARMEX Ciudad de México hacemos un llamado a todos los capitalinos para que actuemos con profundo sentido de responsabilidad y solidaridad para acatar las medidas de seguridad y sana distancia y, por supuesto, a hacer uso razonable de actividades públicas, esto implica:



• Usar el cubrebocas en todo momento, sobre todo en el transporte público.



• Hacer todo lo que esté a nuestro alcance para resguardarnos en casa,



• Limitar los traslados a los estrictamente necesarios para nuestra actividad laboral y de subsistencia.



• Y sobre todo evitar reuniones sociales innecesarias, incluidas fiestas y manifestaciones.



Hoy se requiere que, en unidad, todos los capitalinos aportemos lo que esté en nuestras manos para intentar controlar la pandemia, pues la mayoría de los contagios no se están dando en los negocios y las empresas, los contagios están aumentando por la falta de conciencia y responsabilidad ciudadana….



RECOMIENDA EL IMSS REFORZAR MEDIDAS ANTE LA PANDEMIA



Las infecciones de vías respiratorias ocupan el primer o segundo lugar de los motivos de demanda de atención en la época invernal; para prevenirlos, especialistas del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) recomiendan reforzar el lavado de manos, uso de alcohol gel y cubre boca, mantener la sana distancia, tener una alimentación saludable, realizar ejercicio aeróbico y evitar cambios bruscos de temperatura.



El Coordinador de Programas Médicos en la División de Medicina Familiar, Arturo Díaz Hernández, informó que en 2019 se otorgaron 5 millones 775 mil 934 atenciones por estas infecciones, y fueron el tercer motivo de consulta en las Unidades de Medicina Familiar (UMF).



Explicó que las vías aéreas tienen la función primordial de calentar, humidificar el aire y filtrar las partículas; y con la baja de la temperatura cambian las condiciones de inmunidad de las personas, además de que el medio ambiente y poca ventilación de espacios favorecen la supervivencia de gérmenes.



Explicó que en la temporada invernal las personas son más susceptibles a enfermedades del tracto respiratorio, que pueden ser de origen viral o bacteriano. Las más comunes son rinofaringitis, laringoamigdalitis, laringitis, laringotraqueitis o bronquiolitis, sobre todo en niños; además de neumonía, cuadros de bronquitis aguda, asma bronquial e influenza y actualmente COVID-19.



El especialista adscrito a la Coordinación de Atención Integral a la Salud en el Primer Nivel, subrayó que con la prevalencia de padecimientos en temporada de frío, éstos pueden complicarse, aunado al repunte de COVID-19 que aumenta el riesgo de una asociación del virus SARS-CoV2 con influenza.



El doctor Díaz Hernández precisó que para evitar estas enfermedades, las personas no deben exponerse a ambientes fríos o cambios bruscos de temperatura, abrigarse, cubrirse boca y nariz al salir de casa o lugar de trabajo…..



([email protected])