En CDMX vivimos tres grandes crisis sanitaria, económica e inseguridad

Es lamentable que en medio de la crisis sanitaria y económica que se vive por el Covid-19, la inseguridad siga creciendo, al grado de registrar cifras históricas y colocar a la Ciudad de México en el segundo lugar a nivel nacional con el mayor índice delictivo; consideraron Andrés Atayde Rubiolo, Presidente de Acción Nacional en la capital del país y el Diputado Christian Von Roehrich, Vicecoordinador de la bancada del PAN en el Congreso local.



De acuerdo con cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, de enero a marzo se registró un incremento del 14 por ciento en homicidios dolosos al pasar de 104 a 119; mientras que las denuncias por violencia familiar pasaron de 2 mil 64 a 2 mil 792 denuncias, un crecimiento del 26 por ciento.



’Lo hemos dicho infinidad de veces, la estrategia de seguridad de la Dra. Claudia Sheinbaum no funciona, los cambios administrativos no han dado resultados y ni los llamados a mantenerse en casa ayudan a reducir los índices delictivos, los delincuentes siguen operando’, afirmó Andrés Atayde.





’Además de la crisis económica y laboral acrecentada por el Covid-19, las y los capitalinos siguen sufriendo la violencia; tan solo el pasado domingo, considerado el día más violento del año, en la ciudad se cometieron 9 homicidios, es claro que los delincuentes no descansan ni entienden de pandemias, mientras que las autoridades siguen sin ser capaces para frenarlos y para acabarla, con la aprobación de la Ley de Amnistía, saldrán a las calles cientos de reclusos sin una estrategia del gobierno para que en realidad puedan reinsertarse a la sociedad’, advirtió el Presidente de Acción Nacional en la CDMX.



Al respecto, el Diputado Christian Von Roehrich, Vicecoordinador del Grupo Parlamentario de Acción Nacional en el Congreso de la Ciudad de México informó que de acuerdo al portal de Datos Abiertos de la Ciudad de México, tan solo en el primer trimestre del año se denunciaron 59 mil 146 delitos, en tanto que las cifras oficiales dan cuenta que de enero a marzo, se cometieron 260 homicidios dolosos en nuestra ciudad.



El Diputado insistió en la importancia de contar con una politica de prevención, la cual no existe, para atacar el problema de raiz y evitar que la ciudadanía viva en un riesgo constante, ’la inseguridad sigue en aumento, y esto es consecuencia de añejas problemáticas; en múltiples ocasiones he señalado que no existe una política de prevención del delito adecuada y mucho menos de readaptación’



En cuanto a la recien aprobada Ley de Amnistía , Christian von aseguró que

acarreará graves consecuencias a nuestra ciudad ’se liberarán cientos de personas para quienes en este momento no hay condiciones de reinserción social; saldrán a la calle ex convictos que además de que no tener garantizado un empleo, muchos no lograrán reinsertarse a la sociedad, porque desafortunadamente la experiencia dice que salen graduados de la universidad del crimen’.



Ante este problemática, tanto el Presidente del PAN CDMX, Andrés Atayde como el Diputado Von Roerich, coincidieron que una posible solución es echar a andar a la policía cívica que prevé la Ley Orgánica de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, la cual es una corporación de cercanía ciudadana creada con el objetivo de involucrarse en el tejido social para detectar sitios y redes de crimen, e inhibir y disuadir posibles focos de delito.



’Urge la creación de la Policía Cívica prevista en la Ley del Sistema de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México y que la Fiscalía General de la Ciudad rehaga su política criminal, porque queda claro que la empleada al día de hoy, es inoperante e ineficaz en perjuicio de los ciudadanos’, Finalizó el diputado panista.