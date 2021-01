EN CHICOLOAPAN, EDOMEX FALLECE HEROE DE BOMBEROS PORQUE LA PRESIDENTA NANCY GOMEZ LES COMPRO EQUIPO PARA COVID-19 "PIRATA" Y CHAFA.

SAN VICENTE CHICOLOAPAN DE JUÁREZ.- José Abraham de la Cruz Vargas, identificado por sus compañeros como "Montis", experimentado paramédico, falleció intubado, la noche del pasado lunes en el Hospital General de Iztapalapa.



El deceso género indignación entre los vulcanos, toda vez que la alcaldesa Nancy Gómez, no les ha entregado equipamiento ni las condiciones de bioseguridad que requieren los elementos de esta corporación.



Los inconformes, denunciaron que no les han entregado guantes ni equipo actualizado para desarrollar adecuadamente la contingencia sanitaria en esta fase del Covid-19.



Montis, el bombero fallecido, inicio el pasado 27 de diciembre con malestares musculares, y días después fue internado en el nosocomio de Iztapalapa dónde lo intubaron de inmediato, al corroborar la presencia de Covid-19.



El día de ayer, martes cinco de enero, falleció a causo de este virus.



Los traga humos chicoloapenses, también denunciaron que la alcaldesa les entrego equipos de protección Tivek, los cuales resultaron burda imitación, que no satisface las medidas de protección y prevención para los bomberos.



Exigieron, a la funcionaria, la entrega de más equipo de calidad para evitar mayores contagios en esta benemérita corporación.