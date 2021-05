En Chicoloapan el aspirante a la alcaldía del PVE Andrés Garcia Gonzalez, oferta incrementar el salario a la policía municipal, además de otorgar un seguro de vida.

La Paz, Mex.-El candidato a presidente municipal por el Partido Verde Ecologista (PVE) en esta localidad, Andrés Garcia dijo a este medio informativo digital, tener importantes propuestas que ofrecer a el pueblo de Chicoloapan una vez que gane las elecciones del próximo 6 de junio.

El abanderado ecologista oferto, educación a los jóvenes para que estos estén igualdad de oportunidades para su desarrollo en el futuro, tener acuerdos con las empresas existentes en el municipio para controlar la basura haciendo poco uso del relleno sanitario sin dañar a las mismas empresas, dentro de sus ofertas de Andrés Garcia está también el de donar calentadores solares.

De igual forma y una vez que el voto le favorezca, su gobierno se dará a la tarea de gestionar el hospital obra que quedo inconclusa porque un vivales se llevó el dinero que estaba destinado para su construcción y que ofrecería una serie de especialidades a la población, sostuvo.

El aspirante a la alcaldía de Chicoloapan se comprometió a construir el Centro Integral para la Mujer, en donde las féminas cuenten con un lugar en donde sean asistidas por profesionistas en diversas materias.

Asimismo se comprometió a que en su gobierno se destinaran un promedio de 25 mil canastas básicas mensualmente con el programa ’Cero Hambre’ principalmente destinado ese apoyo para las familias que fueron golpeadas con la pandemia del COVID-19 y que muchas trabajadores se quedaron sin empleo.

En materia de empleo manifestó tener ya reuniones con empresarios locales para que los jovenes tengan la oportunidad de emplearse en cualquiera de esas empresas.

Añadió que en materia de seguridad pública, aseguro que a la corporación se le otorgaran incremento al salario se le darán bonos, seguro de vida, capacitación, cámaras de vigilancia y se profesionalizara para que no tenga pretextos de no brindar a la sociedad chicoloapenses un servicio de seguridad pública que garantice la paz, tranquilidad y confianza entre la población que hasta ahora ese mismo pueblo ha perdido.

Andrés Garcia expreso su descontento total con el actual gobierno morenista de Nancy Gómez quien desde su inicio nunca trabajo además de utilizar la práctica del nepotismo al mantener en nómina en su gobierno a un promedio de 70 familiares en distintas áreas quienes además de no trabajar solo se presentaban a cobrar, termino diciendo.