En Chicoloapan en el PRI estamos más unidos que nunca: Rosalba Pineda

Chicoloapan, Mex.-La aspirante a Diputada Federal por el Distrito 30 del Partido Revolucionario Institucional, Rosalba Pineda Ramírez acompañó en su inició de campaña a los candidatos a la presidencia municipal de Chicoloapan, Néstor Saldaña Garzón y la diputación local Distrito 05, Gretel González Aguirre.

Durante el evento inaugural de las campañas locales en la plaza municipal en Cabecera Municipal de Chicoloapan, la candidata durante su intervención mencionó, ’En el PRI estamos más unidos que nunca, aquí no nos andamos peleando entre nosotros, tenemos un proyecto de unidad; hacemos un trabajo fuerte visitando calle por calle a todos los vecinos y tenemos una responsabilidad moral con el país, por eso vamos a recuperar todas las posiciones, los congresos locales y federales y la presidencia municipal de Chicoloapan se van a pintar de rojo nuevamente’.

Asimismo fue invitada al arranque de campaña de los candidatos Jesús Tolentino Román Bojórquez a la presidencia municipal de Chimalhuacán y Narciso Hinojosa Molina por la diputación local distrito 3, donde corroboró su compromiso con los chimalhuacanos para recuperar el presupuesto que se merece y necesita el municipio.

Para concluir agregó que, ’debemos luchar no sólo por nuestro municipio, sino por todo el país debemos recuperar los programas sociales y abrirle los ojos a la gente que repartir indiscriminadamente dinero no es la solución a nuestros problemas. Nosotros buscamos que el presupuesto sea bien utilizado con programas como el PROSPERA, los comedores comunitarios, entre otros, nosotros no queremos comprar voluntades dándole dinero a todos sólo que si’.