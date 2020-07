En Chicoloapan hay más de 400 confirmados con coronavirus

Chicoloapan, México.- El nuevo coronavirus ha causado estragos en la salud de más de 400 mil mexicanos; en el Estado de México, el número de casos confirmados supera a los 47 mil 900 mexiquenses y en el municipio de Chicoloapan se han contagiado 402 habitantes, es el reporte de las autoridades de salud del gobierno federal.



De acuerdo con el reporte federal, el 37.81 por ciento de los chicoloapenses contagiados se encuentran hospitalizados; mientras que 62.19 por ciento aparecen como ambulatorios. Además, indican que el 39.05 por ciento de los casos positivos son mujeres y 60.95 por ciento son hombres.



Del informe actualizado el 22 de julio, destaca que, en este municipio mexiquense, las comorbilidades principales equivalen los siguientes porcentajes: obesidad 22.14; hipertensión 16.92; diabetes 13.68 y tabaquismo 12.44.



Al respecto, la dirigente social del distrito 30, Rosalba Pineda Ramírez, lamentó que en el municipio de Chicoloapan no esté en funcionamiento el Hospital General, cuya construcción inició hace siete años; sin embargo, permanece en completo abandono.



’En la pasada elección, la actual presidenta municipal, Nancy Gómez, asumió el compromiso de continuar con la edificación y construcción del nosocomio; incluso, recorrió las instalaciones acompañada del senador Higinio Martínez Miranda; ambos aseguraron que coadyuvarían en la conclusión del hospital’, recordó la dirigente antorchista.



Continuó: ’ahora resulta que siempre no; tanto la alcaldesa morenista como parte del cuerpo edilicio de Chicoloapan, aseguran que nunca fue un compromiso del gobierno municipal concluir la construcción del Hospital General; dichas autoridades son un claro ejemplo de que las palabras se las lleva el aire’.



Aseguró que la alcaldesa Nancy Gómez tiene toda la facultad de gestionar que se reactive la construcción del Hospital General de Chicoloapan; sin embargo, prefiere mantenerse pasiva al respecto, culpando a las administraciones anteriores.



’Que lamentable la situación de los chicoloapenses, tienen un hospital a medio construir que en estos momentos sería de gran utilidad para los más de 200 mil habitantes que hay en Chicoloapan; quienes solo cuentan con centros de salud rurales; son ellos, que deben viajar a otros municipios para recibir atención médica o recurren a los consultorios privados, aunque esto represente un golpe duro a la economía familiar’.



Finalmente, Pineda Ramírez precisó que no quita el dedo en el renglón, continúa las gestiones con autoridades estatales para lograr que se dote de médicos y medicinas a los centros de salud; del mismo modo, para insistir en la reactivación del nosocomio de Chicoloapan: ’unidos y organizados, estoy segura que lograremos importantes resultados; mientras tanto, les insisto que si les es posible se queden en casa, de lo contrario, que atiendan las recomendaciones para disminuir el riesgo de contagio de Covid-19’.





