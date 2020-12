En Chicoloapan Nancy Gómez, su suegro y familias saquean las arcas municipales

Luciano Tapia



CHICOLOAPA, MÉX.-El síndico del ayuntamiento de este municipio, Juan Bautista Mendoza, denunció ante sesión de cabildo presidido por la alcaldesa Nancy Gómez como de regidores una serie de abusos arbitrarios de parte del tesorero Manuel Alejandro Méndez Prado de quien dijo le niega el acceso a su oficina para realizar las revisiones que por obligación tiene en el marco jurídico, lo que ha provocado que a la fecha el gobierno local no ha presentado la cuenta pública de 2019, además de que personas ajenas se han apropiado de los recursos del organismo operador del agua como del DIF, a lo que, dijo, solicitara al órgano de fiscalización del Gobierno del Estado, hechos en los que se les relaciona a los familiares de la edil que se disputan el poder político.

Fue en la sesión de cabildo en línea del 26 de noviembre en donde el síndico, dijo que el encargado de las finanzas del gobierno municipal hace lo que quiere a su libre arbitrio con los recursos que ingresan del Organismo Operador de Agua Potable, al grado de que personas que no tienen cargo en el gobierno municipal como es el caso de Samuel Ríos, suegro de la alcaldesa ingresa con un morral a las instalaciones de agua potable como al DIF para llevarse el dinero que son los pagos por servicios que hacen los contribuyentes por servicios.

Bautista Mendoza, señaló que tanto el organismo de agua como el DIF municipal como seguridad pública están a cargo del suegro de la presidenta municipal pese a que no tiene ninguna responsabilidad en el ayuntamiento, son concesiones de palabra que deben ser investigadas por el saqueo de los recursos económicos que deben ingresar a las arcas del gobierno municipal, y que no es negocio particular.

También dijo que el tesorero pone condiciones para la revisión de cuentas cuando en su calidad de síndico tiene facultades legales para exigir la revisión de cuentas, además que desde mayo el tesorero le niega el acceso a su oficina, cada día se va cerrando más el acceso a la información de la tesorería, es decir, no se sabe cómo se gasta el dinero del presupuesto municipal, aunque eso sí, dicen que cuentan con el apoyo del senador Higinio Martínez Miranda.

Por otra parte, los militantes de MORENA en el municipio, sostuvieron que entre los aspirantes a alcalde, son la propia Nancy Gómez que pretende la reelección, el suegro de Nancy Gómez que quiere ser diputado, su esposo Samuel Ríos que también aspira a una diputación, lo que mantiene al partido MORENA en una división que provocaría a dar paso a que otro instituto político pueda acceder al poder.