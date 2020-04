En Chihuahua fabrican rarámuris cubrebocas para evitar propagación del coronavirus

*Columna publicada en Indicadorpolitico.mx



Una empresa de rarámuris denominada Sinibí Jípe elabora cubrebocas para evitar el contagio por Covid-19, en la Ciudad de Chihuahua.



Cuando hablamos o referimos a rarámuris, en el deporte de montaña, nos remontamos a Lorena Ramírez nació en 1995, es originaria de Guachochi, Chihuahua, y pertenece a la etnia tarahumara o rarámuri.



El secreto de los rarámuris es la resistencia, no la velocidad; además de su alimentación a base de pinole.



En 2017 Lorena se volvió mundialmente conocida tras ganar el primer lugar en el UltraTrail Cerro Rojo; mismo que corrió sin ningún tipo de indumentaria deportiva profesional. Su primera participación en una carrera fue en Guachochi y fue su padre quien la animó a competir. Y confirmó su regreso al serial de carácter mundial en la municipalidad de Tlatlauquitepec, Puebla el próximo 24 y 25 de Julio en la carrera organizada por Frog´s Trail México.



María Lorena Ramírez es una mexicana mundialmente conocida por su victoria en el #UltraTrailCerroRojo en donde debutó como corredora de fondo en una carrera de 50 kilómetros donde obtuvo la victoria rompiendo con los estereotipos deportivos debido a que corrió con sandalias.



Originaria de Chihuahua y perteneciente a la etnia tarahumara María Lorena ha logrado representar a las mujeres indígenas de nuestro país.



Esta introducción viene a colación a que como todos sabemos y debemos atender desde nuestros hogares de no propagar el contagio del Covid 19, un grupo de mujeres rarámuris elaboran cubrebocas hechas a mano.



Cubrebocas elaborados por mujeres extraordinarias rarámuris



Los cubrebocas son las únicas prendas que se están elaborando a máquina, todo el trabajo de estas prendas en general, son hechas por manos rarámuris.



La mejor manera de prevenir la enfermedad es evitar la exposición a este virus.



Los cubrebocas de poliéster y algodón están hechos a mano, son lavables e impermeables. Cuentan con una abertura con filtro opcional, aunque funcionan sin filtro también. Pueden usarse al frente y al revés, ya que son de doble vista.



Hechos por manos rarámuris, estos cubrebocas conservan la esencia de su cultura y además son muy funcionales ya que se llevaron a cabo varias pruebas para comprobar la impermeabilidad de los mismos.



El cubrebocas es recomendable para quienes están enfermos, aunque muchas personas sanas han optado por usarlos, ya que su función es la de no esparcir saliva mientras de habla y cubrir nariz y boca.



Una de las artesanas que elabora estos instrumentos recomendó a la población a adquirir conciencia, cuidarse y obedecer a las autoridades en esta contingencia.



La empresa Sinibí Jípe trabaja con un enfoque social que busca el bienestar y desarrollo integral de las artesanas ralámuli.



Su objetivo es mantenerse a flote en esta contingencia con la venta de estos cubrebocas, ya que además, elaboran prendas de vestir para dama, caballero, niñas, niños y bebés para seguir apoyando con un empleo a más artesanas.



