En Chimalhuacan despensas generosas para quedarse en casa

CHIMALHUACAN, MÈX. -El presidente municipal de Chimalhuacán, Jesús Tolentino Román Bojórquez, exhortó al gobernador del Estado de México, Alfredo del Mazo Maza, y al presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, a que apoyen con alimentos a los habitantes de ese municipio mexiquense, quienes han sido impactados por la contingencia sanitaria del Covid-19.

Chimalhuacán es un municipio del Oriente mexiquense con cerca de 800 mil habitantes. Por ser un municipio conurbado a la Ciudad de México, ha sido impactado por la epidemia del coronavirus.

En entrevista, Román Bojórquez informó que en su municipio hay 10 contagiados con Covid-19, tiene 64 casos sospechosos y ya registró tres decesos víctimas de este ’asesino invisible y silencioso’.

Ante esa situación, le pregunto que cuáles son las medidas que ha tomado el municipio a su cargo para proteger a la población del Covid-19.

JESÚS TOLENTINO ROMÁN BOJÓRQUEZ (JTRB): ’Bueno, en primer lugar, dijo, el Ayuntamiento hizo un esfuerzo extraordinario para garantizar que toda la población tenga el suministro de agua al 100 por ciento; solo así aseguramos que la gente pueda lavarse reiteradamente las manos, hasta 20 o 30 veces al día y cada vez por 20 segundos, con el objeto de matar al virus por saponificación, es decir, mediante el jabón. Asimismo, entregamos 60 mil kits de limpieza a las familias más pobres, los cuales contienen jabón, pinol, cloro, gel antibacterial, etc., con el objeto de mantener pulcra su casa; también hemos estado sanitizando las plazas públicas, los deportivos, los 30 centros masivos de reunión y hemos hecho conciencia entre la ciudadanía a través de volantes y periódicos, en ellos llamamos a la gente a respetar las medidas sanitarias recomendadas por la Secretaría de Salud.

’Además, los elementos de Seguridad Pública, además de dar protección a la ciudadanía, también le han estado insistiendo sobre las medidas preventivas que deben seguir y que mantengan la sana distancia’. En ese sentido, el alcalde agradeció al 80 por ciento de los chimalhuacanos por seguir la medida preventiva de quedarse en su casa.

Añadió que, dentro del alcance de sus posibilidades económicas, y a pesar de habérsele recortado el 70 por ciento del presupuesto que antes recibía, el Ayuntamiento apoyó con insumos sanitarios al hospital conocido como 90 camas, al cual ’les entregamos miles de trajes quirúrgicos, gorras, gogles, botas, gel y diversos insumos más, que se han distribuido entre los médicos y enfermeras con la intención de evitar que se contagien; lo cual ha sido muy útil porque el día que los entregamos, llegó un paciente bastante infectado y eso evitó que el personal médico se contagiara y que se protegiera todo el nosocomio’.

’Otra cosa muy importante, prosiguió el alcalde de extracción antorchista, es que hemos apoyado con víveres a la población más desprotegida de Chimalhuacán porque hay mucha gente que se quedó sin trabajo.’ El alcalde informó que ya hizo entrega de la primera tanda de 110 mil despensas y que tienen proyectado realizar otras dos entregas, una cada mes, del mismo número de despensas, las cuales están provistas de algunos de los alimentos fundamentales que consumen los mexicanos pues ’no queremos que la gente sufra por hambre además de sufrir por la pandemia del Covid-19’.



R: ¿Con esos apoyos municipales, ¿los chimalhuacanos podrán quedarse en su casa?

JTRB: No, definitivamente no. Los únicos que podrán hacerlo serán aquellos que tengan el salario asegurado, pero no son muchos: en nuestro municipio hay más de 30 mil comerciantes ambulantes que no tienen empleo fijo, tenemos casi 15 mil personas que dependen de sus changarritos, hay alrededor de 5 mil mototaxistas que se están quedando sin ingresos porque no hay movilidad de la gente; además, 64 por ciento de los chimalhuacanos labora en la Ciudad de México; allí ya hay un número creciente de despedidos y ya se empieza a sentir el problema de manutención de muchos chimalhuacanos que han regresado a nuestro municipio, pero desempleados. En fin, estimamos que hay 220 mil chimalhuacanos que pueden sufrir de hambruna al no tener que comer debido a la paralización de las actividades económicas de nuestro municipio.



R: Entonces, ¿cuál es la solución?

JTRB: Como presidente municipal de Chimalhuacán, que es un municipio pobre, veo la necesidad de que los otros dos niveles de gobierno, el federal y el estatal, apliquen en serio los recursos que han dicho que van a invertir con motivo de la pandemia, y aún otro tipo de recursos si fuera necesarios, en virtud de que está en juego la vida de los mexicanos.

En concreto, estoy demandando que se entreguen despensas generosas y masivas para 220 mil familias de bajos recursos, en el caso de Chimalhuacán, y las que sean necesarias para la gente necesitada del país. Yo no estoy pidiendo que me las entreguen a mí; que las distribuyan casa por casa los gobiernos federal y estatal; pero esos alimentos tienen que llegar urgentemente a la gente.

Las despensas deberán ser generosas, no solo con alimentos sino con otros artículos como medicinas del cuadro básico, de higiene y limpieza. Solo así la gente de nuestro municipio, y del país, va a hacer caso al llamado de detener su actividad en la vía pública y de mantenerse encerrada en su casa. Si no se apoya a la gente, va a ser imposible que se cumpla el lineamiento de quedarse en casa.