En Chimalhuacán gracias a la lucha organizada: claves catastrales para familias de colonia Portezuelos

Chimalhuacán, México. - Siguiendo las medidas sanitarias en prevención a la Covid-19, autoridades locales y activistas del Movimiento Antorchista hicieron entrega de 92 claves catastrales a igual número de familias, en resultado a la lucha conjunta por parte de colonos e integrantes de la organización de los pobres de México.



A nombre de los beneficiarios, la señora Rosa Ramírez compartió una semblanza del progreso y avance alcanzados en la colonia Portezuelos, puntualizando que desde el año 1998, una vez asentada la población, solicitaron apoyo de Antorcha a fin de gestionar los servicios básicos.



’Cuando la organización llegó al poder municipal, inició este camino de progreso comenzando con la electrificación; años más tarde servicios dignos de agua y drenaje, así como la pavimentación de concreto hidráulico. Apenas el año pasado nos apoyaron con una alarma vecinal y hoy, en conjunto, logramos las claves catastrales’, comentó la también plenista.



Por su parte, el activista social Alberto Ojeda Carrillo, destacó la unión de los vecinos ante las diferentes gestiones que han dignificado las condiciones de vida en esa comunidad, exhortándolos a seguir fraternos con el Movimiento Antorchista, a fin de trabajar por más acciones de beneficio colectivo.



’Este logro representó 22 años de trabajo, debido a asuntos ejidatarios, pero es importante señalar que la lucha no termina aquí, seguiremos apoyándolos con el proceso de traslado de dominio, hasta que juntos y organizados obtengamos total certeza jurídica de sus viviendas, a través de la escrituración’.



Finalmente, el secretario particular de la presidencia municipal, Saúl Torres Bautista, encabezó la entrega de documentación, al tiempo que exhortó a la comunidad a continuar unidos por gestiones a beneficio no solo de su comunidad, sino para todo el municipio e incluso en el país entero, recordando que Antorcha plantea un modelo humanista dirigido a instaurar una sociedad equitativa.





