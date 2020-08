En Chimalhuacan padres de familia de la escuela Isidro Fabela exigen la intervención de las autoridades de la contraloria educativa para frenar los abusos del dirigente de MORSE

Chimalhuacan, Mex.-Padres de familia denuncian a profesores y directores de la escuela Isidro Fabela de ser amenazados por los mentores de que si no pagan inscripción o reinscripción para recibir la enseñanza académica, no se les permitirá la entrada a la institución escolar, pese a que las autoridades de educación estatal y federal ya señalaron de forma categórica que está prohibido imponer cuotas a las escuelas de nivel básico, es decir, preescolar, primaria y secundaria.

Como es lógico, los denunciantes para evitar posibles represalias con profesores y directores de la escuela Isidro Fabela solicitaron el anonimato.

Agregaron los denunciantes, que atrás de esta corrupta imposición esta la mano del dirigente de MORSE (Movimiento Revolucionario Social y Educativo), el ex perredista y ahora priista, Luis Jorge González Martinez quien controla en esta localidad de Chimalhuacan un sinnúmero de centros escolares.

Los afligidos padres de familia, expusieron que al parecer la voracidad del dirigente de MORSE no le permite ver que la mayoría de los padres de familia están en condiciones muy precarias económicamente causadas por la terrible pandemia del COVID-19, por lo que exigen a las autoridades de la contraloria educativa llámese federal o estatal llamen a cuentas al nefasto dirigente, terminaron diciendo.