En Chimalhuacan Rosalba Pineda asegura que se regularizará el servicio de limpias en el Ejido Santa María

Chimalhuacan, Mex.-Rosalba Pineda Ramírez, candidata a Diputada Federal del Partido Revolucionario Institucional por el distrito 30 Chimalhuacán-Chicoloapan continúa visitando las diferentes comunidades que componen este distrito.

La abanderada tricolor sostuvo una reunión con vecinos de los Cortes la Palma y Santa Cruz y Lomas de Buenavista en el Ejido de Santa María, en donde escuchó las principales necesidades de la zona.

’Como vecinos del Ejido algo que siempre nos afecta mucho es las lluvias, concluir el drenaje y las pavimentaciones es algo que de verdad nos urge. Además tenemos un enorme problema con las recolección de basura, casi nadie quiere subir y cuando lo hacen cobran mucho por el servicio ya que es de particulares’, comentaron los vecinos.

Al respecto Pineda Ramírez mencionó, ’El Ejido ha sido prioritario para nosotros desde hace años, ahora vemos con frustración que se ralentizó el avance por el recorte de presupuesto, por eso mi postulación, para recuperar el Ramo 23 que brinda recursos para obra pública como las pavimentaciones y el drenaje y por supuesto recuperar el presupuesto que merece nuestro Chimalhuacán, si no fuera por esto seguramente ya habríamos concluido el drenaje y la red de agua desde hace un tiempo’.

Agregó que, ’De igual forma con más presupuesto podremos tener más camiones de basura de servicio municipal, que sean exclusivos para el Ejido, esto sólo va ser posible con su apoyo, no sólo hacia mi persona sino ganando la presidencia municipal y la diputación local, aseguraríamos que nuestros proyectos no se vean limitados por ningún lado’.

Para concluir se comprometió a que también gestionará recursos para guarniciones y banquetas, así como ingresar un proyecto para un Hospital de servicios básicos para el Ejido Santa María, que sería reforzado con el Hospital de Especialidades que se ubicaría sobre Av. Nezahualcóyotl.