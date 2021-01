En Coacalco: Política de resultados y cercanía con el pueblo

Todos los días y desde temprano hora, camina las calles del municipio mexiquense de Coacalco Darwin Eslava, quien no duda de compartir y en apoyar a la ciudadanía. Lo que sabemos es que su principal función es servir al pueblo, tomando las mejores decisiones para generar bien común.



Por lo que, se busca identificarse con la gente, que vengan de la cultura del esfuerzo; que demuestra conocimiento y dominio de los problemas que hoy tenemos; que participa en la política por convicción y vocación de servir, más no para servirse del pueblo; que escucha propuestas de acciones, para que tome decisiones y resuelva las problemáticas de manera casi inmediata, que muestra empatía, cercanía e interactúa con los ciudadanos.



El diálogo con la ciudadanía es prioridad para el Gobierno de Coacalco. ’Somos sensibles a las peticiones de la población, pues estamos seguros que a través de la cercanía y el trabajo en equipo, entre la sociedad y el gobierno, continuará la transformación de Coacalco’, comento en su recorrido el Presidente Municipal, Darwin Eslava.



Desde el primer día de su gestión, ha establecido que desde su administración sea de puertas abiertas, mismo que se ha venido aplicando durante ya casi poco más de dos años desde que tomo el cargo.



Se siguen superando las expectativas programadas y con resultados positivos para los habitantes; la percepción entre la población es que cuentan con un representante ciudadano, cercano a la gente con voz y con voto en el Cabildo.



Así se le nota al alcalde Darwin Eslava, quien es acompañado por una mujer sensible, visionaria de las causas sociales, Jessica Vega Álvarez, Secretaria Particular Adjunta, quien explicó que se tiene como objetivo la cercanía con la gente, permitiendo expresar a los ciudadanos sobre sus inquietudes de manera personal.



Se tiene atención de primera mano a los problemas de colonias, comunidades, calles y ’juntos buscar con rapidez la mejor solución’.



Asimismo reiteró que esto es una muestra de que estamos trabajando todos juntos y con el claro y principal objetivo que es en beneficio de la población de Coacalco.



Esta es una historia más que se escribe en torno a la innovación en las formas de comunicar que estamos viviendo por la pandemia del Covid, desde las redes sociales se puede observar el trabajo dedicado y perseverante del funcionario coacalquense.



La continuidad en ejecución de proyectos, además de buscar nuevos horizontes y consolidar el trabajo en equipo son sus principales enfoques, sin dejar de lado las mejores prácticas que la destacan como un líder de referencia. ’Las características más importantes de un líder tienen que ver con visión, toma de decisiones y alineación para llevar a todos hacia un mismo camino’, dice.



Su liderazgo va más allá de dar órdenes. Darwin Eslava sabe que estar cerca de la gente es la clave para que la administración municipal avance, por eso motiva y guía a su equipo hacia un mismo camino. ’Me gusta mucho trabajar con la gente, me acerco a las personas de mi municipio’, concluye.



#CoacalcoTrabaja

#CoacalcoSeguro