En Coacalco, realizan donación de prótesis mamarias a mujeres que han padecido cáncer de mama

La Secretaria Particular Adjunta de Coacalco, Jessica Vega Álvarez, acompaño al alcalde Darwin Eslava quienes hicieron entrega del segundo consultorio del seguro médico municipal donde los habitantes de esta localidad podrán tener atención gratuita, el cual quedó instalado en el centro social ’Los Sabinos’ en la unidad habitacional denominado ’Conjunto Bosques’, esto con el fin de apoyar la salud y economía de los coacalquenses durante esta época de pandemia.



El gobierno de Coacalco poniendo el ejemplo en el Estado de México donde entregó cinco prótesis mamarias a mujeres que han sido sometidas a una mastectomía, tras padecer cáncer de mama, con el fin de apoyar su recuperación física y psicológica, lo dio a conocer el alcalde, quien dijo que este apoyo es el primero de su tipo por parte de una administración local, por lo que serán al menos 30 piezas la que se otorgarán.



Reveló que la entrega de estas prótesis da paso a un manejo integral en la recuperación de las 30 mujeres que están registradas hasta el día de hoy como beneficiarias, pero aseguró que estará vigente hasta el próximo 10 de noviembre, por lo que si hay más solicitantes pueden acudir a las oficinas de la presidencia municipal para pedir esta ayuda gratuita.



Destacó que a veces se piensa que solo se trata de una cuestión estética, ’pero se trata más de un tema de autoestima, así como generar una recuperación mental y física, porque esos implantes también ayudan a una corrección de postura de la columna cuando una mujer es sometida a una mastectomía, pues se nivela el peso del cuerpo, y que no haya ningún otro padecimiento’.



Darwin Eslava dijo que este programa inició en este ’mes ROSA’, pero insistió en que se extenderá hasta noviembre para aquellas que no se enteraron de este beneficio que por primera vez se pone en marcha por parte de un gobierno municipal, ’Coacalco es el primero en donar prótesis mamarias, y confiamos en que otros gobiernos municipales se unirán a estos esfuerzos en pro de la mujer’.



