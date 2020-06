En Coacalco sanitizan los mercados municipales para proteger la salud de todos, evitando la propagación del #Covid_19

Tu salud es importante para nosotros; sigue las medidas de higiene y suspenden la instalación de tianguis en Coacalco, Estado de México del 5 al 8 de junio.



Como parte de las acciones del Plan de Contingencia por el Coronavirus (Covid-19) y al continuar en Semáforo Rojo, el Gobierno de Coacalco que encabeza el alcalde Darwin Eslava, suspende la instalación de 27 tianguis del territorio municipal del 5 al 8 de junio del presente año.



En reunión de trabajo, entre la Dirección de Desarrollo Económico con líderes tianguistas, se acordó esta decisión ya que, a pesar del trabajo y esfuerzo de ambas partes, no se ha logrado cumplir al 100 por ciento con las medidas básicas del Plan de Contingencia y la Jornada Nacional de Sana Distancia.



Durante este periodo se seguirá con los trabajos conjuntos para la correcta aplicación de las medidas sanitarias en esta contingencia.



De esta forma, será hasta el día martes 9 de junio cuando las actividades comerciales se reanuden en las ubicaciones ya autorizadas y bajo las medidas de seguridad e higiene que requiere esta emergencia sanitaria.



La dependencia municipal destacó que con esto se pretende evitar la propagación del Covid-19 entre la ciudadanía del municipio y con ello frenar el número de contagios en estos sitios que son muy concurridos.



Mientras tanto, la Secretaria Particular Adjunta, Jessica Vega Alvarez, quien siempre está atenta ante los requerimientos de la población coalcalquense , para sumar esfuerzos y que los comerciantes tengan bases sólidas para seguir trabajando bajo las normas sanitarias establecidas.



Diariamente se efectúan operativos en tianguis y comercios para supervisar que se cumplan las recomendaciones de sana distancia, el uso obligatorio de cubrebocas y de gel antibacterial, además de vigilar que no operen puestos dedicados a actividades no esenciales.



Durante la emergencia de salud que se vive por el Coronavirus, el Gobierno de Coacalco pone a disposición de la ciudadanía el número de emergencias del C4, 55 1542 0169.



