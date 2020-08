En Coacalco se pone en marcha los trabajos de reconstrucción del Deportivo Villa de las Flores

El presidente municipal de Coacalco Darwin Eslava emplazó en marcha los trabajos de la reconstrucción del Deportivo Villa del Flores, el cual tendrá una inversión de 30 millones de pesos con recursos municipales.



En conferencia de prensa que se llevó a cabo en las instalaciones del deportivo, teniendo la sana distancia, el alcalde destacó que durante su administración continuará con la recuperación de los deportivos que se encuentran en el municipio.



Este deportivo iniciará los trabajos de su reconstrucción, sino albergará a todo aquel ciudadano que desee realizar alguna actividad deportiva y de convivencia familiar.



Los trabajos concluirán en las primeras semanas de diciembre y su inauguración será a finales de mes, siempre y cuando no se presente alguna eventualidad.



¿Con qué contará el Deportivo Villa de las Flores?



2 canchas de fútbol.

1 pista con tartán la cual tendrá un carril que se utilizará como ciclopista.

1 alberca olímpica que contará con un área especial para los adultos mayores.

1 gimnasio al aire libre.

1 parque acuático para las niñas y niños.

1 cancha dé voleibol.

Baños.

Vestidores



El plan es contar con instalaciones austeras, pero no de lujo. Asimismo, subrayó que cómo vayan afinando cada una de las áreas se van a ir otorgando para que las colectividades las comiencen a utilizar.



Expresó que, en todas las áreas públicas, así como o los espacios serán sanitizados. Además de que se entregarán cubrebocas a todos aquellos que no usen al transitar por las calles del municipio.



Por último, al referirse a las fiestas patrias, Darwin Eslava afirmó que el grito del 15 de septiembre será virtual, ’pues somos responsables en la salud y bienestar de los habitantes de Coacalco’.



#CoacalcoTrabaja

#CoacalcoSeguro