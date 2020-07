En Córdoba retienen unidades de transporte público por incumplir protocolo sanitario

Autoridades del Ayuntamiento de Córdoba retuvieron catorce unidades del transporte público que incumplían disposiciones municipales sobre el uso obligatorio de cubreboca y la reducción en el número de pasajeros.



En operativo efectuado por la Jefatura de Salud en coordinación con la Unidad Municipal de Protección Civil y con el apoyo de la Dirección de Tránsito y Seguridad Vial y la Policía Municipal, se ubicó a tres taxis y once autobuses de transporte urbano que no aplicaban los protocolos de seguridad sanitaria, por lo que se procedió a retenerlos y enviarlos a corralón municipal.



Israel Alejandro Lara Gutiérrez, jefe municipal de salud, alertó que los casos de contagio e incluso fallecimientos por COVID19 continuaran al alza a pesar de las acciones gubernamentales en tanto no se cuente con una mayor participación ciudadana y la corresponsabilidad de los sectores productivo y de servicios.



José Sierra Silva, coordinador municipal de Protección Civil, advirtió que de mantenerse la desobediencia social se analiza la posibilidad de un cierre total de actividades sociales y económicas en Córdoba con el objetivo de disminuir la cadena de contagios y procurar la salud de la ciudadanía.



El director de Tránsito y Seguridad Vial, Abner Clairgue Sosa, adelantó que se continuará con este operativo sanitario que se implementará de manera aleatoria en las entradas de la ciudad y en diferentes horarios. Señaló que los permisionarios de transporte público están obligados a la sanitización de sus unidades, así como a vigilar que operadores y usuarios usen cubreboca y se respete un máximo del 50% del cupo de las unidades.