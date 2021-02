En Cosoleacaque, Cuitláhuac García liga a cacicazgos políticos crimen de Gladys Merlín e hija

Cuitláhuac García Jiménez, adelantó que se siguen dos líneas de investigación respecto al doble homicidio en contra de la ex diputada local Gladys Merlin y su hija Carla Enriquez en Cosoleacaque.



En conferencia de prensa, lanzó una advertencia a los cacicazgos políticos en esa región ’de que los tiempos ya cambiaron’.



"En el pueblo de Cosoleacaque los cacicazgos están muy claros y el pueblo lo sabe, si alguien pretende que haciendo estos homicidios se va a topar con pared, el pueblo es consciente y sabe qué está pasando ahí en Cosoleacaque y no va a permitir cacicazgos políticos que fueron solapados y auspiciados por el régimen anterior".



Y una vez más cuando ocurren estos hechos Cuitláhuac volvió a decir que ’Vamos a ir tras los responsables, tras los autores intelectuales y materiales, este ha sido un distintivo de este gobierno que no hay impunidad’, cuando en realidad en estos hechos se han dado nulos resultados con los responsables de dichas masacres.



García Jiménez, negó que los asesinatos de políticos en el Estado vayan a enrarecer el proceso electoral de este año.



"No vamos a permitir que quienes crean que se puede enrarecer el tema electoral, y ser cubiertos por la impunidad que ya se acabó que que no sé confundan ya no están aquí con los que podían pactar impunidad. Este gobierno no pactará con grupos que puedan dañar el ambiente electoral" finalizó.