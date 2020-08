En crisis el turismo en México

www.guerrerohabla.com



’Hoy México enfrenta la peor situación histórica del turismo por la afectación mundial de la pandemia por covid-19, más de 450 mil empresas pequeñas que dependen del turismo más la cadena de valor de 120 actividades que indirectamente se conectan transversalmente están paradas, por lo cual se han perdido más de un 1 millón de empleos en este sector, de personas económicamente activas’ así lo afirmó en exclusiva Margarita Carbajal Carmona, presidenta nacional de la Federación de Empresarios Turísticos (Fetur).



’Se prevé que continúe la pérdida de empleos, ya que desafortunadamente el turismo no es una prioridad nacional para el gobierno federal, y eso lastima muchísimo cualquier iniciativa que se pudiera tener a nivel del territorio de la República Mexicana. Las grandes preocupaciones son las que tienen que ver con el empleo, las mayores pérdidas de empleo se han dado en la Ciudad de México, Quintana Roo y Nuevo León. Si no se apoya esta situación, va a detonar en otra que ha sido el ‘talón de Aquiles’ para el país que es la inseguridad, puede resultar más caro implementar medidas al futuro que hacerlo ahora mismo’.



Por su parte, Armando Bojorquez, presidente de las confederaciones de organizaciones de turismo de América Latina (Actual) y coordinador de Turismo de la Concanaco, expresó en exclusiva que el turismo genera cuatro y medio millones de empleos directos y once millones de empleos indirectos, representa una derrama económica muy importante, somos el segundo sector más importante del país; por ello, uno de los objetivos de la Fetur es que el turismo sea considerado una prioridad nacional.



’Estamos muy preocupados porque la actividad turística del país, hoy no tiene la vinculación que merece y necesita, se requiere apoyarla, hoy solo contamos con una página visitamexico.com de promoción turística nacional’.



Y los pesares continúan, la Secretaría de Turismo (Sectur) confirmó este sábado la desaparición de la Subsecretaria de Planeación y Política Turística, quizás la más importante, como parte del plan de austeridad. Entre sus funciones estaban administrar la generación de información estadística oportuna, confiable y científica del sector, es una gran pena y un error dicha decisión.



Fuente: Mileno