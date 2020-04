En cuarentena roban obra de Van Gogh en Países Bajos

www.guerrerohabla.com



North Holland, Países Bajos. Marzo 30, 2020.-Las autoridades del museo Singer Laren, en La Haya, reportaron hoy el robo de una de las obras de Vincent Van Gogh, mientras el centro se encontraba cerrado a causa de la contingencia por el Coronavirus.



El museo aseguró en rueda de prensa que la obra extraída fue ’Parsonage Garden at Nuenen in Spring’, valuada entre uno y seis millones de euros. Un equipo de expertos investiga el robo e intenta localizar a los culpables.



Quienes robaron la obra ingresaron aproximadamente a las 3:15 horas (1:15 GMT), según lo arrojado por las cámaras de seguridad del museo sin que se reportara la desaparición de ninguna otra obra en el lugar.



Los ladrones ingresaron al museo después de romper uno de los cristales de la fachada y cuando sonó la alerta la policía se dirigió al lugar, pero quienes perpetraron el delito ya no se encontraban en las instalaciones, informaron las autoridades del museo.



Esta obra no era del museo Singer Laren, sino que pertenecía a las colecciones del museo de Groningen y era parte del conjunto que Van Gogh pintó en 1884, un robo que coincide con el aniversario del natalicio del pintor.



